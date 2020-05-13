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Dünya Fransada başbakan ve bakanlar hakkında 63 suç duyurusu
AVRUPA

Fransa'da başbakan ve bakanlar hakkında 63 suç duyurusu

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında 63 suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Paris Savcısı François Molins, yaptığı açıklamada, Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Adalet Bakanı Nicole Belloubet, Çalışma Bakanı Muriel Penicaud ve şubat ayında görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında Fransa Adalet Divanına 63 suç duyurusu yapıldığını belirtti.

KRİZİ İYİ YÖNETMEMEKLE SUÇLADILAR

  • Suç duyurusunda bulunanların Philippe'i ve bakanları salgının yol açtığı krizi iyi yönetememekle suçladığı ifade edildi.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 991'e, vaka sayısı 213 bin 662'ye yükseldi.

Paris'te sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman olarak çöp poşeti dağıtıldı
OYNAT 00:44
Paris'te sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman olarak çöp poşeti dağıtıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te Pitié-Salpêtrière Hastanesi'nde doktor ve sağlık personellerine koruyucu kıyafet olarak çöp torbası dağıtıldı. Bir sağlık çalışanının, çöp torbasının nasıl giyileceğini anlattığı video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Video üzerinden hükümete tepki yağdı.


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