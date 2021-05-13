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Dünya Fransada başörtülü kadın adaya seçim engeli
AVRUPA

Fransa'da başörtülü kadın adaya seçim engeli

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un partisi, haziranda yapılacak bölgesel seçim için hazırladığı afişte yer verdiği başörtülü adayı Sara Zemmahi'yi baskılar üzerine listeden çıkardı. Macron'un partisinden yapılan açıklamada, "Başörtülü bir aday parti çizgisini temsil etmiyor. Zemmahi'nin adaylığını geri çektik" denildi.

Haber Merkezi AA
Fransada başörtülü kadın adaya seçim engeli
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Ülkenin güneybatısındaki Montpellier’e bağlı bir kantondaki bölgesel seçim kampanyasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) partisi Macron'un partisi LREM'in yedek adaylarından Zemmahi'nin başörtülü seçim afişi ülkede tartışma konusu oldu.

IRKÇI LE PEN'İN PARTİSİ HEDEF GÖSTERDİ

Muhalefet lideri Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) iki numaralı ismi Jordan Bardella'nın, Twitter'dan Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa'yı etiketleyerek söz konusu seçim afişini "Bölücülükle böyle mi savaşıyorsunuz?" ifadelerini kullanarak paylaşması üzerine, Zemmahi'nin başörtüsü LREM'i ikiye böldü.

İKTİDAR PARTİSİNİN ÇİZGİSİ BAŞÖRTÜSÜNE TAKILDI

Parti Genel Sekreteri Stanislas Guerini'nin "LREM çizgisini temsil etmediği", "Bu kadın LREM adayı olmayacak" ifadelerinden sonra partiden yapılan açıklamada da "LREM'in laik Fransa ilkesine bağlı olduğu ve dini sembollerin açıkça seçim kampanyası belgelerinde kullanılamayacağı" savunularak Zemmahi'nin desteklenmeyeceği ve adaylık listesinden çıkarılacağı belirtildi.

BAŞÖRTÜLÜ SEÇİM AFİŞİ FRANSA YASALARINA AYKIRI DEĞİL

Fransız yasaları seçim kampanyalarında afişlerde başörtülü fotoğrafları, diğer dini sembollerin giyilmesini, takılmasını ya da bulundurulmasını yasaklamıyor.

Ancak 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Macron'un aşırı sağın desteğini çekmek için seçim kampanyalarında başörtülü adaylardan kaçındığı ifade ediliyor.

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