Dünya Fransada bin 796 sarı yelekliye hapis cezası
AVRUPA

Fransa'da Sarı Yelekliler bilançosu: 11 ölü, bin 796 gözaltı

Fransa'da bin 796 sarı yelekliye hapis cezası

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, sarı yeleklilerin eylemlerinde çıkan olaylar nedeniyle bin 796 kişiye hapis cezası verildiğini açıkladı

Haber Merkezi AA
Sarı Yelekliler, Fransız polisinin şiddetine maruz kaldı.
Sarı Yelekliler, Fransız polisinin şiddetine maruz kaldı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, sarı yeleklilerin eylemlerinde çıkan olaylar nedeniyle bin 796 kişinin hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Philippe, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, gösterilerdeki şiddet olaylarını ve kamu binalarına yapılan saldırıları kınadı.

Sarı yeleklilerin eylemleri başladığından bu yana çıkan olaylar nedeniyle bin 796 kişiye hapis cezası verildiğini ve bin 422 kişinin duruşmasının henüz yapılmadığını belirten Philippe, gösterilerde şiddet olayları çıkardıkları gerekçesiyle 18 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Uzun uğraş sonucu otobüs durağının camlarını tuzla buz etti
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Uzun uğraş sonucu otobüs durağının camlarını tuzla buz etti
Fransa'nın başkenti Paris'te sular durulmuyor. Hükümet karşıtı sarı yelekliler eylemi, başta başkent Paris olmak üzere çeşitli kentlerde 14'üncü haftasında devam etti. Göstericiler ünlü Saint Germain Bulvarı'ndaki bir otobüs durağının camlarını uzun uğraş sonucu kırmayı başardığı görüntüler kameralara böyle yansıdı.
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Bu arada aşırı sağcı eski Ulusal Birlik Partisi Başkan Yardımcısı Floriant Philippot, Avrupa Parlamentosu'nda sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin kullandığı biber gazı nedeniyle gözünü kaybeden kişilerle dayanışma için sarı yelek giydi ve sağ gözünü eliyle kapattı. Philippot, eylemlerde gözünü kaybedenlerin isimlerini okudu.

AA
Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler Kasım'dan bu yana gösteri düzenliyor.

11 kişi hayatını kaybetti

Akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 6 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Protestolarda polisle eylemciler zaman zaman çatışmış, kamu kurumlarına saldırılar düzenlenmiş, mağazalar yağmalanmış, araçlar ve çöp bidonları yakılmış, polis eylemcilere sert müdahalede bulunmuştu.

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Fransa'da eyleme katılan bir kişinin eli koptu
OYNAT 00:14
Fransa'da eyleme katılan bir kişinin eli koptu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan Sarı yelekliler 13. kez sokağa çıkıtı. Eylemlerine katılan bir kişinin, elinin bir kısmının koptuğu öğrenildi.
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