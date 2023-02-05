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Dünya

Fransa'da bir hastanenin daha kapısına kilit vuruldu: Protestolarda bir milletvekilinin üzerine un döküldü

Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Fransa'da hastaneler kapatılmaya devam ediyor. Sedan'da bulunan tek kadın doğum hastanesinin kapatılmasıyla bir saatlik mesafedeki başka hastaneye yönlendirilen Fransızlar, bölgenin 27 yıllık milletvekilinin üzerine un atarak durumu protesto etti.

12:16 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fransa'da bir hastanenin kapatılması üzerine gerçekleşen protestolarda bir milletvekilinin üzerine un döküldü.

Fransa'da bir hastanenin kapatılması üzerine gerçekleşen protestolarda bir milletvekilinin üzerine un döküldü.

Fransa’da da sağlık sistemi sancılı bir dönemden geçiyor. Uzun süredir devam eden personel eksikliği, maaş yetersizliği, altyapı ve yatak kapasitesinin azlığı, koronavirüs gibi salgın hastalıkların aynı anda patlak vermesiyle birleşince sağlık sektörü ciddi bir krize girdi.

HASTANELER TEK TEK KAPATILIYOR

Acil servislerde bekleme süresinin gittikçe uzadığı ülkede, hastanelerin kapısına tek tek kilit vurulmaya başlandı. Saint Raphael'de bulunan bir hastanenin kapanmasının ardından bu kez de Sedan'daki tek kadın doğum hastanesi kapatıldı.

MİLLETVEKİLİNE UNLU PROTESTO

Kentteki kadın doğum hastanesinin kapatılması üzerine bir saatlik mesafedeki başka hastaneye yönlendirilen Fransızlar, bölgenin 27 yıllık milletvekilinin üzerine un atarak durumu protesto etti.






#Fransa
#hastane
#Sedan
1 saat önce
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Fransa'da bir hastanenin daha kapısına kilit vuruldu: Protestolarda bir milletvekilinin üzerine un döküldü
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