Fransa'da bir hastanenin daha kapısına kilit vuruldu: Protestolarda bir milletvekilinin üzerine un döküldü

Fransa’da da sağlık sistemi sancılı bir dönemden geçiyor. Uzun süredir devam eden personel eksikliği, maaş yetersizliği, altyapı ve yatak kapasitesinin azlığı, koronavirüs gibi salgın hastalıkların aynı anda patlak vermesiyle birleşince sağlık sektörü ciddi bir krize girdi.