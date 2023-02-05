Fransa'da bir hastanenin daha kapısına kilit vuruldu: Protestolarda bir milletvekilinin üzerine un döküldü

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Fransa'da bir hastanenin kapatılması üzerine gerçekleşen protestolarda bir milletvekilinin üzerine un döküldü.
Fransa’da da sağlık sistemi sancılı bir dönemden geçiyor. Uzun süredir devam eden personel eksikliği, maaş yetersizliği, altyapı ve yatak kapasitesinin azlığı, koronavirüs gibi salgın hastalıkların aynı anda patlak vermesiyle birleşince sağlık sektörü ciddi bir krize girdi.
Acil servislerde bekleme süresinin gittikçe uzadığı ülkede, hastanelerin kapısına tek tek kilit vurulmaya başlandı. Saint Raphael'de bulunan bir hastanenin kapanmasının ardından bu kez de Sedan'daki tek kadın doğum hastanesi kapatıldı.
Kentteki kadın doğum hastanesinin kapatılması üzerine bir saatlik mesafedeki başka hastaneye yönlendirilen Fransızlar, bölgenin 27 yıllık milletvekilinin üzerine un atarak durumu protesto etti.