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Dünya Fransada bombalı paket patladı 13 yaralı
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AVRUPA

Fransa’da bombalı paket patladı: 13 yaralı

Fransa'nın Lyon kendinde bir bombalı paketin patlaması sonucu 13 kişi yaralandı. Polis bölgeyi giriş-çıkışı yasakladı.

Haber Merkezi AA
Polis bölgeye giriş çıkışı kapattı.
Polis bölgeye giriş çıkışı kapattı.

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlamada 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Lyon'da bir fırının önüne bırakılan küçük bir paket içindeki bomba patladı.

Yetkililer bu iddiayı henüz doğrulamazken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, canlı yayında yaptığı açıklamada olayı "saldırı" olarak niteledi. Macron, patlamada kimsenin hayatını kaybetmediğini belirtti.

Polis yaralı sayısının 13 olarak açıkladı. Yaralılardan hiçbirinin durumunun kritik olmadığı kaydedildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Savcılık, terörle mücadele biriminin soruşturmayı yürüteceğini açıkladı. Yerel medya, paketi bıraktıktan sonra bisikletle kaçan kişinin arandığını duyurdu.

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