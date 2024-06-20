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Dünya

Fransa'da camiye çirkin saldırı: Gamalı haç çizildi

Fransa'da Tarn-et-Garonne vilayetine bağlı Montauban kentinde yapımı devam eden caminin duvarına gamalı haçlar çizildiği belirtildi.

08:03 - 20/06/2024 Perşembe
AA
Olayı kınayan CFCM, cami cemaatine ve yetkililerine desteğini ifade etti.
Olayı kınayan CFCM, cami cemaatine ve yetkililerine desteğini ifade etti.

Fransa İslam Konseyinin (CFCM) X hesabından yapılan açıklamaya göre, Montauban'da inşaat halindeki caminin duvarına ırkçı ifadeler yazıldı, gamalı haçlar çizildi.

CFCM'nin paylaştığı fotoğraflarda cami duvarında "Evinize dönün pis Araplar" yazısı görülüyor. Olayı kınayan CFCM, cami cemaatine ve yetkililerine desteğini ifade etti.

Belediye başkanından sert tepki

Montauban Belediye Başkanı Brigitte Bareges, camiye yönelik saldırıyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu dayanılmaz yazıları en sert şekilde kınıyorum" ifadesini kullandı. Bareges, belediye ekiplerinin yazıları sildiğini belirtti.



#cami
#fransa
#Gamalı haç
#inşaat
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