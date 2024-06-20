Fransa'da camiye çirkin saldırı: Gamalı haç çizildi

Irkçıların Türk ve Müslümanları sürekli hedef aldığı Almanya’da yine şüpheli bir yangın meydana geldi. Düsseldorf’ta daha çok göçmenlerin yaşadığı 7 katlı binada gece yarısı patlamanın ardından çıkan yangında Türk vatandaşı 18 yaşındaki Ada Abay ile bir Iraklı ve bir İranlı hayatını kaybetti. 16 kişi de yaralandı. Binanın altındaki büfenin kundaklandığı tahmin edilirken soruşturmayı cinayet bürosu devraldı.