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Dünya Fransada camiye kundaklama girişimi
AVRUPA

Fransa'da camiye kundaklama girişimi

Fransa'nın Albertville kentinde İslam Toplumu Milli Görüş'e (CIMG) bağlı caminin giriş ve şadırvan bölümünü ateşe verdiler. Camide hasar oluşurken olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fransada camiye kundaklama girişimi
Kundaklama girişimi sonucu caminin girişinde hasar oluştuğu belirtildi.

İslam Toplumu Milli Görüş'e (CIMG) Caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün gece kundaklanması sonucu caminin girişinde hasar oluştuğu belirtildi.

Güvenlik kameralarında bir kişinin benzinle caminin kapısını ateşe verdiği görüldüğü ifade edilen açıklamada, polise haber verildiği ve şikayetçi olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın yürütüleceği ve sorumluların bir an önce yakalanması ve yargılanmasının ümit edildiği aktarıldı. Olayda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

CIMG, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü" imzalamayı reddetmesi nedeniyle son dönemde hükümetin ve siyasetçilerin yoğun eleştirilerine maruz kalıyor.

Fransa'nın Nantes kentindeki Arrahma Camisi de 9 Nisan gecesi kundaklanmıştı. Rennes kentindeki caminin duvarlarına da geçen ay 20 gün içinde iki kez İslam karşıtı yazılar yazılmıştı.

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