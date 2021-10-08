Fransa’da camiye tehdit mektubu: Hazırlanın intikam başlıyor

Belçika’da silahlı saldırgan alarmı: Bölgeye keskin nişancılar yerleştirildi

Belçika'nın Courtrai şehrinde bir kişinin yüksekokul çevresinde silahla görülmesi üzerine alarm verildi. Okul çevresinde ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alırken, tedbir amaçlı okul ve resmi kurumlar tecrit altına alındı. Kimliği tespit edilen şüphelinin 18 yaşında ve akıl hastası olduğu aktarıldı. Bölgede başlatılan geniş kapsamlı polis operasyonu ile Waregen şehrinde de aranan şüphelinin Avelgem şehrinde yakalandığı bildirildi. Öğrenciler ve bölge sakinleri tarafından çekilen görüntülerde binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştirildiği görüldü.