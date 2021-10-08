Dünya Fransada camiye tehdit mektubu Hazırlanın intikam başlıyor
AVRUPA

Fransa’da camiye tehdit mektubu: Hazırlanın intikam başlıyor

Müslümanların hedef alındığı ve İslam karşıtı adımların arttığı Fransa’da Strazburg kentinde inşası süren Avrupa’nın en büyük camisi Eyüp Sultan Camii’ne tehdit mektubu gönderildi. Mektupta “Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İyi hazırlanın, intikam başlıyor” sözleriyle tehditler savruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa’da camiye tehdit mektubu: Hazırlanın intikam başlıyor
Fotoğraf: Arşiv

Fransa’ın Strazburg kentinde yapımı devam eden Avrupa’nın en büyük camisi Eyüp Sultan Camisi’ne tehdit mektubu gönderildi. İmzasız mektupta Müslümanların Fransa veya İslam arasında seçim yapmaları gerektiği savunularak “Elbette cemaatinizin çoğu İslam’ı seçecek. O zaman neden Fransa’da kalıyorsunuz?” ifadelerine yer verildi. Mektupta “Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İyi hazırlanın, intikam başlıyor.” şeklinde tehditler savuruldu.

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SÜREKLİ TEHDİT

  • Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, bu tür tehditlerle daha önce de karşılaştıklarını, Avrupa genelinde birçok camiye ve Müslümanlara yapılan tehditlerin özellikle son yıllarda arttığını söyledi.
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