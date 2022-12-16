Dünya Fransada demir yolu grevi Ulaşım aksadı
AVRUPA

Fransa'da demir yolu grevi: Ulaşım aksadı

Fransız basınındaki haberlere göre, demir yolu şirketi SNCF çalışanları, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle dün akşamdan itibaren 19 Aralık'a kadar greve gitme kararı aldı. Grev nedeniyle birçok sefer iptal edilirken, en çok aksama Paris ve banliyöleri arasında seferler yapan RER C ile R, N ve U hatlarında oldu.

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Haber Merkezi AA
Fransada demir yolu grevi: Ulaşım aksadı
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Fransız basınındaki haberlere göre, demir yolu şirketi SNCF çalışanları, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle dün akşamdan itibaren 19 Aralık'a kadar greve gitme kararı aldı.

Grev nedeniyle birçok sefer iptal edilirken, en çok aksama Paris ve banliyöleri arasında seferler yapan RER C ile R, N ve U hatlarında oldu.

SNCF ise vakit kayıplarını önlemek için yolculardan gün içinde sürekli güncel iç tren seferi saatlerini kontrol etmelerini istedi.

Öte yandan Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont, Nantes-Lyon, Toulouse-Hendaye ve Beziers-Clermont kentleri arasında sefer yapan hızlı trenler seferleri de önemli ölçüde iptal edildi. Söz konusu seferlerde de aksamalar yaşanıyor.

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Avrupa'da kriz: Grev dalgası her yeri sardı

Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
FOTOĞRAF 13
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FRANSAFransanın başkenti Pariste onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi.
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Protestocular, yükselen fiyatlara karşı maaşlarında da artış istedi. Gösteriler ülke geneline yayıldı.
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Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü, gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu.
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Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.
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Ekonomi Bakanı için Bruno Le Maire maaşını bize ver yazılı pankartlar taşıdı.
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ALMANYAAlman havayolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de devam etti.
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Birçok kentte uçak seferleri iptal edildi. binlerce yolcu mağdur oldu.
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Pilotlar sendikası, çalışma saatleri ve dinlenme günleri konusunda iyileştirme istiyor.
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Eurowings yönetiminin 10 ek tatil günü teklifi sendika tarafından kabul görmedi ve 14 güne çıkarılması istendi.
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Yönetim, artan maliyetler nedeniyle, grevin devam etmesi halinde sendikaya sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti.
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BELÇİKABelçikada da Charleroi Havalimanındaki güvenlik görevlileri grevdeydi.
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Havalimanı girişlerindeki kontrol noktalarında yığılmalar oldu. bazı noktalarda izdiham çıktı. Yaralananlar oldu.
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Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor.
Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
Avrupa ülkelerindeki grev ve protesto gösterileri dalgası yayılıyor. Fransa'da binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etti. Alman hava yolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de uçuşları aksattı. Belçika'da da güvenlik görevlilerinin iş bırakma eylemi izdihama neden oldu.


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