Dünya Fransada elektrik sektörü sendikaları grev çağrısı yaptı
AVRUPA

Fransa'da elektrik sektörü sendikaları grev çağrısı yaptı

Fransız basınındaki haberlere göre, RTE yönetimi ile sendikalar, sektör çalışanlarının maaş artışına yönelik talepte anlaşma sağlayamadı. Genel İş Sendikasının (CGT) bünyesindeki sendikalar, maaş artış taleplerinin karşılanması için RTE çalışanlarının bir günlük grev yapacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransada elektrik sektörü sendikaları grev çağrısı yaptı
Arşiv

Fransız basınındaki haberlere göre, RTE yönetimi ile sendikalar, sektör çalışanlarının maaş artışına yönelik talepte anlaşma sağlayamadı.

Genel İş Sendikasının (CGT) bünyesindeki sendikalar, maaş artış taleplerinin karşılanması için RTE çalışanlarının bir günlük grev yapacağını duyurdu.

Sendikalar, RTE'den bu yılki enflasyonu ve primleri göz önünde bulundurarak, tüm çalışanların maaşlarında yaklaşık yüzde 7'lik artış yapmasını talep ediyor.

22 Kasım'dan bu yana anlaşmaya varamayan sendika temsilcileri ile RTE yetkilileri yarın son kez bir araya gelecek.

Hükümete başarısızlık eleştirisi

Öte yandan Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, ülkede elektrik kesintisine yönelik senaryolara ilişkin hükümeti, cihazlara bağlı yaşayan vatandaşlarının hayatını hiçe saymakla suçladı.

Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarının, ülkeyi enerji, sağlık ve eğitim dahil birçok alanda gerginliğe sürüklediği değerlendirmesini yaptı.

Bu arada ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı.

Birçok nükleer santralin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan Fransa'da, hükümet, daha önce işletilmesini durdurduğu, Saint-Avold'daki kömür santralini tepkilere rağmen yeniden faaliye geçirmişti.

Avrupa'da kriz: Grev dalgası her yeri sardı
DÜNYA
Avrupa'da kriz: Grev dalgası her yeri sardı

Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
FOTOĞRAF 13
Title
FRANSAFransanın başkenti Pariste onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi.
Title
Protestocular, yükselen fiyatlara karşı maaşlarında da artış istedi. Gösteriler ülke geneline yayıldı.
Title
Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü, gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu.
Title
Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.
Title
Ekonomi Bakanı için Bruno Le Maire maaşını bize ver yazılı pankartlar taşıdı.
Title
ALMANYAAlman havayolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de devam etti.
Title
Birçok kentte uçak seferleri iptal edildi. binlerce yolcu mağdur oldu.
Title
Pilotlar sendikası, çalışma saatleri ve dinlenme günleri konusunda iyileştirme istiyor.
Title
Eurowings yönetiminin 10 ek tatil günü teklifi sendika tarafından kabul görmedi ve 14 güne çıkarılması istendi.
Title
Yönetim, artan maliyetler nedeniyle, grevin devam etmesi halinde sendikaya sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti.
Title
BELÇİKABelçikada da Charleroi Havalimanındaki güvenlik görevlileri grevdeydi.
Title
Havalimanı girişlerindeki kontrol noktalarında yığılmalar oldu. bazı noktalarda izdiham çıktı. Yaralananlar oldu.
Title
Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor.
Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
Avrupa ülkelerindeki grev ve protesto gösterileri dalgası yayılıyor. Fransa'da binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etti. Alman hava yolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de uçuşları aksattı. Belçika'da da güvenlik görevlilerinin iş bırakma eylemi izdihama neden oldu.
TOGGa yoğun ilgi

TOGG'a yoğun ilgi

İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı.
Ronaldonun gözü çeyrek finalde

Ronaldo'nun gözü çeyrek finalde

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitterda en güçlü lider sıralamasında üçüncü oldu

​'Türkiye yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan askerlere seslendi.

MSB kazanın sebebini açıkladı.

Hedefler tam isabetle vuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.