Fransa'da emeklilik reformu görüşmesinden sonuç çıkmadı

Paris/Fransa
Fransa'nın önde gelen sendikalarının temsilcileri ile Borne, başta emeklilik reformu olmak üzere çeşitli meseleleri ele almak üzere, başkent Paris'te, Başbakanlıkta bir araya geldi.
Tarafların uzlaşamaması üzerine bir saatten kısa süren görüşmeden sonra sendika yetkilileri, yerel basına açıklamalarda bulundu.
Fransız Hristiyan İşçileri Konfederasyonu (CFTC) Başkanı Cyril Chabanier, görüşmede Borne'ye emeklilik reformunun ne kadar adaletsiz olduğunu ve geri çekilmesinden başka demokratik bir çıkış yolu göremediklerini aktardıklarını belirtti.
Hükümet sendikalarla iletişimi koparmak istemiyor
Fransa Başbakanı Borne ise görüşmede sendikalara emeklilik reformunun gerekliliğinin belirtildiğini, sendikalar olmadan ilerlemeyi düşünmediklerini kaydetti.
Reform karşıtları dünyaca ünlü Zafer Takı'na çıktı
Öte yandan, yaklaşık 50 kadar emeklilik reformu karşıtı, Paris'in Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı'na çıkarak "64'e hayır" pankartı astı.
Emeklilik reformu krizi
Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.
Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.
Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.