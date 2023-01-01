Fransa'da emeklilik reformu protestolarına sert müdahale

Sağlık sisteminde alarm veren Fransa'da emeklilik yaşının 64'e çıkarılması yeni bir krize neden oldu. 2 milyon kişinin sokağa indiği ülkede, Macron hükümeti protesto edildi. Protestolarda polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

Gösterici Stanley Fidol, emeklilik reformuna karşı olduğunu belirtti. Fidol, “Bugün büyük bir eylem gerçekleştirdik. Bu tarz büyük eylemler bir şeyleri değiştirecek. Bugün çok fazla kişi vardı.” dedi. Organizatörlere göre ülke genelinde 400 bini Paris’te olmak üzere, 2 milyondan fazla kişi hükümetin emeklilik reformuna karşı yürüdü. Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre ise protestolarda 80 bini Paris’te olmak üzere ülke genelinde 1,12 milyon gösterici vardı ve Paris’te 38 kişi gözaltına alındı. Ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak’ta tekrar sokağa inmeye çağırdı.