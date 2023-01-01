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Fransa'da emeklilik reformu protestolarına sert müdahale

Fransa'nın birçok şehrinde emeklilik reformu karşıtı protestolara, resmi kaynaklara göre 1 milyondan fazla kişi katılırken polis göstericilere sert müdahale etti.

9:50 . 22/01/2023 Pazar
AA
Protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı.

Protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı.

Fransa'da sokaklar yine hareketlendi. Emeklilik reformu Fransızları sokaklara döktü. Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı ülke genelinde birçok sektör greve gitti ve Paris, Marsilya, Nice, Toulouse kentlerinin yanı sıra ülkede 200’den fazla noktada gösteri düzenlendi. Başkent Paris’teki gösteri Cumhuriyet Meydanı’nda başlarken Nation Meydanı’nda sona erdi.

Biber gazı ve copla sert müdahale

Protestoda polis ile göstericiler arasında gergin anlar ve arbede yaşandı. Polis biber gazı ve cop kullanırken göstericiler polise farklı cisimler fırlattı. Gösterinin güzergahı üzerinde çok sayıda reklam panosunun camı kırıldı, çöp bidonları ateşe verildi.

Yerlerde sürüklediler

Göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep eden ve faşizm karşıtı sloganlar attı. Polisin sert müdahalesiyle göstericiler yerlerde sürüklerinirken çok sayıda protestocu da gözaltına alındı.




"Eylemler bir şeyleri değiştirecek"

Gösterici Stanley Fidol, emeklilik reformuna karşı olduğunu belirtti. Fidol, “Bugün büyük bir eylem gerçekleştirdik. Bu tarz büyük eylemler bir şeyleri değiştirecek. Bugün çok fazla kişi vardı.” dedi. Organizatörlere göre ülke genelinde 400 bini Paris’te olmak üzere, 2 milyondan fazla kişi hükümetin emeklilik reformuna karşı yürüdü. Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre ise protestolarda 80 bini Paris’te olmak üzere ülke genelinde 1,12 milyon gösterici vardı ve Paris’te 38 kişi gözaltına alındı. Ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak’ta tekrar sokağa inmeye çağırdı.





#fransa
#paris
#Stanley Fidol
8 dakika önce
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Fransa'da emeklilik reformu protestolarına sert müdahale
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