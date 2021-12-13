Fransa'da eski İçişleri Bakanı Gueant hapse girdi

Fransa'da eski İçişleri Bakanı Claude Gueant, devlete ödemesi gereken paraları ödemediği için hapse girdi.

Avukatı Philippe Bouchez El Ghozi, Gueant'ın hazineye halen 115 bin avro borçlu olduğunu ve borcunu her ay ödediğini belirterek, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle hapis cezasıyla ilgili düzenleme yapılması talebinde bulunacaklarını aktardı.

Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde, İçişleri Bakanlığı yapan Gueant, 2017'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesinde suç ortaklığı ve örtbas etme" gerekçesiyle 1 yılı tecilli 2 yıl hapis ve 75 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Gueant'ın ve aynı davada yargılanan diğer 4 sanığın, devlete 210 bin avro zarar ödemesine hükmedilmişti.

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