Fransa'da faşizm uygulamaları

Fransa’da Müslümanlara ve Türkiye’ye yönelik skandal adımlar atılmaya başlandı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Fransa’ya bağlı bazı din hizmetleri ataşeliklerinin hesapları Fransa tarafından kapatıldı. TBMM Yurt Dışı Türkler Alt Komisyonu’na bilgi veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Fransa’nın başkenti Paris ve Bordeaux şehrindeki ataşelik banka hesaplarının kapatıldığını açıkladı. Ataşeliklere ayrıca, Fransa içindeki bankalarda başka hesap açılmasına izin verilmediği belirtildi.

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İMAMLARA ENGELLEME

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, imamlarla ilgili adımıyla da tepki çekti. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye giremeyeceğini açıkladı. Castaner, bu konuda Türkiye, Fas ve Cezayir’e bilgi verdiğini dile getirdi. Ayrıca, Ramazan ayında Fransa’ya giden imamların sayısının da bu yıl itibarıyla azaltılacağı belirtildi. Özellikle Türkiye’den, din görevlisi gönderilmesinin artık sonlandırılması gerektiği savunuldu.