Dünya Fransada grev eylemlerine yarım milyon kişi katıldı
AVRUPA

Fransa’da grev eylemlerine yarım milyon kişi katıldı

Fransa'da Macron hükümetinini emekklilik reformunu protesto eden yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Başlatılan grev eylemelerine 510 bin kişi katıldı. Ülkede ulaşım durma noktasına gelirken okulların çoğu da açılmadı.

Haber Merkezi DHA
Fransa'daki emeklilik reformu protestoları hayatı felç etti.
Fransa'daki emeklilik reformu protestoları hayatı felç etti.

Fransa’da halk bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı. Grev eylemlerine ülke genelinde 510 bin kişinin katıldığı belirtildi.

AA
Fransa'da eylemler devam ediyor.


Fransa’daki gösterilere başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde yüzbinlerce kişi katıldı. Grev kapsamında hızlı trenlerin yüzde 90’ı ve Paris metrosunun çoğunluğuna erişim engellendi, yüzlerce uçuş iptal edildi ve okulların çoğu açılmadı. Fransa hava yolu şirketi Air France, Perşembe günkü iç hat uçuşlarının yüzde 30’unun iptal edildiğini açıkladı.

Biber gazıyla müdahale

Başkent Paris’te yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti. Yerel medya, 6 bin polisin gösterilere müdahale ettiğini ve saat 22.00'a kadar 60 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sarı yeleklilerin de katıldığı eylemlerin Pazartesi gününe kadar devam edeceği açıklandı.

AA
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