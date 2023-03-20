Fransa'da grev nedeniyle akaryakıt kuyrukları oluştu

Fransa’nın tüm şehirleri günlerdir şiddetli toplumsal olaylara sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine hükümetin emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini içeren düzenlemeyi mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım atmasına tepki gösteren eylemciler, dün gece de Paris sokaklarını ateşe verdi.