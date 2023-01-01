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Fransa'da hayat duracak: Emeklilik protestoları başlıyor
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören emeklilik reform programı ülkede büyük tepki topladı. Fransızlar ülke çapında yapılacak gösterilerle sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Şehirlerarası ve banliyö tren seferleri ile uçak seferlerinde başlayan grevler nedeniyle, iptaller ve aksamalar bekleniyor.
9:53 . 19/01/2023 Perşembe
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Fransa greve gidiyor.

Fransa greve gidiyor.

Macron'un emeklilikle ilgili yeni reform programı Fransızların tepkisiyle karşı karşıya. Fransız parlamentosundan geçmesi beklenen yeni yasa tasarısına göre emeklilik yaşı 62'den 64'e yükselecek.

Fransız basını, toplu ulaşım çalışanlarının grev yapacağı perşembe gününü "kara gün" olarak adlandırdı. Bakan Beaune, Fransızlara yolculuklarını erteleme, öne alma veya evden çalışma çağrısı yaptı. Paris'te ve diğer şehirlerde on binlerce kişinin katıldığı büyük gösteriler bekleniyor.


EMEKLİLİK YAŞI 64 OLACAK

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti. Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANACAK

Paris Metrosu'nda ise yalnızca sürücüsüz çalışan 2 tren hizmet vermeye devam edecekken, Orly Havalaalanı'ndaki 5 uçuştan biri iptal edildi.

MUHALEFET REFORMA TEPKİLİ

Boyun Eğmeyen Fransa partisi Milletvekili Mathilde Panot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iktidarın emeklilik projesinin "arkaik, adaletsiz ve acımaz" olarak niteleyerek "Sonuç: Bayan Borne hiçbir şeyden utanmıyor" ifadesine yer verdi.

Geçen yılki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Boyun Eğmeyen Fransa partili Jean-Luc Melenchon da Twitter hesabından, hükümetin duyurduğu emeklilik reformunu "ciddi sosyal gerileme" olarak değerlendirdi.

Ulusal Birlik (RN) Milletvekilli Marine Le Pen, Twitter'da, "Fransızlar, bu haksız reformu engellemek için tüm kararlılığımıza güvenebilirler" yazdı.



#Fransa
#grev
#Macron
12 dakika önce
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Fransa'da hayat duracak: Emeklilik protestoları başlıyor
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