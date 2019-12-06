Fransa’da hayat felç

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto amacıyla çok sayıda sektör süresiz greve giderken, ülke genelinde hayat adeta felce uğradı. Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı. Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Macron, grev ve gösterilerin yolaçacağı sorunların çözümüne odaklanmak için yurt dışı ziyaretlerine bir süreliğine ara verdi.

HAYAT DURMA NOKTASINDA

Grevler kapsamında dün ülke genelindeki okulların yüzde 65'inde eğitime ara verildi. Başta Paris'te, ülke genelindeki gösterilerde eylemciler, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini talep ediyor. Paris'te 16 metro hattının 11'i hizmet vermezken, beşinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Banliyö trenleri ve otobüslerde de gecikmeler meydana geliyor. Hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı, diğer tren seferlerinin yüzde 97'si yapılmıyor. Ayrıca Air France'ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi. Başkent Paris yanında diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşanıyor. 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı 500 bini buldu.

AA muhabiri yaralandı

Yer yer şiddet olayları yaşanan protestolarda polis başkent Paris’te göstericilere müdahalede bulundu. Öte yandan Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa’daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Yalçın’a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı. Bilinci yerinde olan Yalçın’ın tedavisi hastanede devam ediyor.