Fransa’da hükümete karşı sunulan gensoru önergesi reddedildi

Ulusal Meclis’te Nupes Sosyal Güvenlik finansman yasa tasarısına ilişkin Borne ve hükümetinin karşı sunduğu önerge görüşüldü.
Kabulü için salt çoğunluk gereken gensorunun reddedilmesiyle birlikte, Sosyal Güvenlik finansman yasa tasarısının üçüncü kısmı Ulusal Mecliste oylanmadan geçmiş oldu.
Geçen hafta, Borne, Sosyal Güvenlik finansman yasa tasarısının üçüncü kısmının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi için anayasanın ilgili maddesini uygulamaya koymuş, Nupes hükümete karşı gensoru önergesi vermişti.
ÇOĞUNLUĞU ALSA HÜKÜMET DÜŞERDİ
Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis’ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.
Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.
Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato’nun önüne geliyor.