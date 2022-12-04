Fransa'da iç hatlar uçuşları sınırlandırılıyor

Dünya

Starbucks'ta ırkçılık skandalı: Siyahi kadının adı yerine ‘maymun’ yazdılar

ABD'nin Maryland eyaletinde dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'a giden siyahi bir kadın, verdiği siparişin ardından hayatının şokunu yaşadı. Kendisine verilen bardağın üzerinde ismi yerine "maymun" yazıldığını gören kadına Starbucks'tan gelen yanıt ise daha da skandal oldu. Yaşananların bir hatadan ibaret olduğunu savunan Starbucks özür dilerken, kadına bedava içecek ve sandiviç vermeyi teklif etti.