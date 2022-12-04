Dünya Fransada iç hatlar uçuşları sınırlandırılıyor
AVRUPA

Fransa'da iç hatlar uçuşları sınırlandırılıyor

Fransa'da iç hat uçuşlarına kısıtlanma getiriliyor. Artık, trenle 2 buçuk saat süren mesafelere uçak seferi olmayacak. Gerekçe, iklim değişikliği ile mücadele. Karbon emisyonunu 2030'da, 1990 yılı seviyelerine göre yüzde 40 azaltmak hedefleniyor.

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Haber Merkezi Diğer
Fransada iç hatlar uçuşları sınırlandırılıyor
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Fransa'da iç hat uçuşlarına kısıtlanma getiriliyor. Artık, trenle 2 buçuk saat süren mesafelere uçak seferi olmayacak.

Gerekçe, iklim değişikliği ile mücadele. Karbon emisyonunu 2030'da, 1990 yılı seviyelerine göre yüzde 40 azaltmak hedefleniyor.

Öneri, geçen sene Fransız Parlamentosu'ndaki oylamada kabul edilmişti.

Kararın, Avrupa mevzuatına uygun olması için Avrupa Komisyonu ile Fransız hükümeti arasında görüşmeler yapıldı.

Komisyon, yeşil ışık yaktı. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karara göre, trenle 2 buçuk saatten kısa süren mesafelerde iç hat uçuşları kaldırıldı. Yolcular bunun yerine demir yoluyla ulaşımı tercih edecek.

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