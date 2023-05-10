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Dünya

Fransa'da influencerların faaliyetlerinin denetlenmesine yönelik tasarı kabul edildi

Fransız Parlamentosunun ikinci kanadını oluşturan Senato, influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerinin denetlenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

13:44 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Fransız Senatörler, dün influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.

Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, Senatoda oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı, mecliste ikinci kez görüşülecek.

Süreç

30 Mart'ta Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Ulusal Meclis, influencerların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

Tasarı, influencerlara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.

Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.




#fransa
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#kanun
#sosyal medya
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