Fransa'da influencerların faaliyetlerinin denetlenmesine yönelik tasarı kabul edildi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri 27 Nisan'da başladı ve 9 Nisan'da sona erdi. Kanada'da yaşayan Türk vatandaşları oy kullanıdı. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışıyor. Peki 2023 Fransa seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Fransa oy oranları nasıl? İşte detaylar...