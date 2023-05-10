Provokatörler rahat durmadı

Her fırsatta seçim sürecini provoke etmeye çalışan terör örgütü PKK yandaşları yurt dışında da rahat durmadı. Avrupa’nın birçok bölgesinde PKK yandaşları tarafından provoke edilen sandık müşahitleri yaşadıklarını anlattı.

BAŞKA ÜLKELERDEN GELMİŞLER

Hollanda’da seçim sürecinin sürekli provoke edilmeye çalışıldığını söyleyen Amsterdam Yurtdışı SKM Başkanı Ertuğrul Kurt, “Bunların hepsi PKK sempatizanı, Yeşil Sol Parti müşahitleri. Çoğu da Hollanda’da yaşamayan, Almanya’dan Belçika’dan ya da Fransa’dan gelen insanlar. Seçim sürecini provoke edebilmeleri için özellikle buraya getirilmişler. Sürekli sözlü tacizde bulunarak bizi kışkırtmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar” dedi.

ENGELLİ GENCE SALDIRDILAR

Fransa-Marsilya’da sandık koruma görevlisi olan Hamit Çobanoğlu ise, “Seçim sürecimiz çok güzel geçerken PKK yandaşları sürekli tahrik edici konuşmalarda bulunup sloganlar attı. 1 Mayıs günü de engelli bir kardeşimize saldırdılar. 20-30 kişilik gruplar halinde herkese saldırmaya başladılar. Bir anda fuar alanına 300 kişilik grup geldi. 6 kişi yaralandı, 1 kişinin kolu kırıldı. Polisler ve sağduyulu insanlar müdahale etmeseydi çok ciddi facia çıkacaktı” şeklinde konuştu.

MEDYAYA SERVİS EDECEKLERDİ

Stuttgart Bölge Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Göktaş, Almanya’daki provokatif eylemleri şöyle anlattı: “Türk vatandaşlarını kışkırtan PKK yandaşları, Konsolosluk dışında belirlenen noktalara kameralar kurdu. Amaçları vatandaşları kışkırtıp olay çıkartmak ve bunları çekip Alman medyasına servis etmekti.”







