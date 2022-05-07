Fransa’da ırkçıların hedefi camiler

Fransa’nın doğusundaki Mulhouse ve Metz kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camiler İslamofobi saldırının hedefi oldu.
- Metz kentinde, Merkez Cami’nde duvarlarına bırakılan 3 molotofkokteylin ateşe verilmesiyle çıkan yangında camide büyük hasar oluştu.
SON ANDA KURTULDU
DİTİB Metz Merkez Cami Dernek Başkanı Ali Durak yaptığı açıklamada, saldırının sabaha doğru yapıldığını söyledi. Caminin camlarına molotofkokteyl bağlandığına ancak birinin düşmesiyle caminin tamamen yanmaktan son anda kurtulduğuna dikkati çeken Durak, dış cephede büyük hasar oluştuğunu, camların yandığını aktardı.
- Durak, Metz kentinde ilk defa bir camiye saldırı düzenlendiğine işaret ederek, belediye başkanı başta olmak üzere belediyeden yetkililerin kendileriyle iletişime geçtiklerini kaydetti. Mulhouse kentinde de Türk Kültür Merkezi (CCT) bünyesindeki caminin duvarına dün sabah namazı esnasında bir şahıs hakaret içerikli ifadeler yazdı. CCT Başkanı Mustafa Düzenli, ilk defa böyle bir saldırıyla karşılaştıklarını açıkladı. Namaz esnasına denk gelmesi nedeniyle saldırının organize olduğu kanaatini taşıdığını dile getiren Düzenli, imamın namazdan önce saldırının gerçekleştiği duvarın önünden geçtiğini ve bu sırada duvara henüz herhangi bir şeyin yazılmamış olduğunu belirtti.
İslamofobi yükselişte
Fransa’daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesinden (CCMTF) yapılan açıklamada, ülkede Müslüman karşıtı, ırkçı ve yabancı düşmanı fikirlerin yükselişe geçtiği ve Müslüman toplumun hedef haline geldiği belirtildi.
- Açıklamada, saldırının cumhurbaşkanı seçimleriyle daha da belirginleşen ve Fransa’daki Müslümanların yıllardır maruz kaldıkları İslamofobiyle ilişkili olduğu vurgulandı. Saldırının ülkede son dönemde camiler başta olmak üzere ibadethanelerin kapatılmasıyla İslamofobik saldırıların arttığı döneme denk gelmesine işaret edildi.
Cami yöneticileri, saldırının faillerinin bir an önce bulunması çağrısı yaptı. Öte yandan dernek temsilcilerinin daha önce güvenlik kameralarının cami ve çevresine takılması talebi Valilikçe gerekçe gösterilmeden reddedildi.