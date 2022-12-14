Fransa'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Fransa'da özellikle ülkenin kuzey bölümündeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji servisi Meteo France, 25 vilayetin kar ve buzlanma riskine karşı turuncu alarmda olduğunu, kar yağışının Normandiya, Paris bölgesi ve ülkenin kuzeydoğusu arasındaki trafiği aksatabileceğini bildirdi.
Fransız basınındaki haberlere göre, gece kar yağan Paris'te dünden bu yana 20 binden fazla noktada buzlanmaya müdahale edildi.
Orleans ve Paris arasındaki tüm tren seferleri iptal edildi.
Uçak seferlerinin Charles de Gaulle Havalimanı'nda yüzde 20'si, Orly Havalimanı'nda yüzde 25'i iptal edildi.