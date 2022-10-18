Fransa'da kara salı: Grev dalgası tüm ülkeye yayıldı

Petrol rafinerisi ve akaryakıt depolarındaki grevlerin ardından, kamu çalışanları da maaş artışı talebiyle iş bıraktı.

Enflasyon nedeniyle yüzde 10 maaş artışı ve işten atmaların durdurulmasını talep eden petrol işçilerinin grevinin ardından, ülkenin önde gelen sendikaları genel grev çağrıları yapmıştı.

Son olarak toplu ulaşım, eğitim ve sağlık sektörleri de çağrıları yanıtladı. Bugün başta başkent Paris olmak üzere, büyük kentlerde işçilerin yürüyüş düzenlemesi bekleniyor.

BİRÇOK SEKTÖRDE AKSAMLAR YAŞANIYOR

Benzin istasyonları önündeki kuyrukların devam ettiğini söyleyen Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, “Maaşlarda artışla birlikte sendikalarla anlaşma sağlanmasına rağmen rafinerilerde grevin sürmesi normal bir durum değil" dedi.

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Fransa'nın demir yolu işletmecisi SNCF işçilerinin greve katılımıyla tren seferlerinde aksamalar nedeniyle ulaşım, eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok sektörde ciddi aksamalar öngörülüyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin (Genel Emek Konfederasyonu) geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı. CFDT (Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu) sendikası, yüzde 7 ücret zammını kabul ederek greve son verme kararı almıştı. CGT ise yüzde 10 zam talebini sürdürerek grevlere devam ediyor.

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Birçok yerde uzun benzin kuyrukları oluştu, bazı bölgelerde akaryakıt satışına litre sınırı getirildi. Hükümet de krizin sağlık, tarım, gıda sektörü hizmetlerini zora sokması nedeniyle, çözüm olarak bazı rafinerilerde üretimin yapılmasını sağlamak için belirli işçileri kapsayan ‘zoraki çalıştırma’ prosedürünü devreye soktu.