Fransa’da kırmızı alarm

Avrupa ülkelerini sert vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgasında en çok etkilenen ülkeler arasında Fransa açık arayla ilk sırayı almış durumda. Fransa’da günlük Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış rekor seviylere yükseldi. Ülkede salgında son 24 saatte 45 bin 422 vaka görüldü. Bu rakam, “salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı” oldu. Fransa’da uygulanan gece sokağa çıkma yasağı 66 milyon nüfuslu ülkede 46 milyon kişiyi kapsıyor. Halk Sağlığı Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 3 gündür günlük Covid-19 vaka sayılarında “en yüksek seviyede artış” yaşanıyor. 138 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 645’e ulaştığı ülkede, son 7 günde tedavi altına alınan 11 bin 713 kişiden 1772’sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 16’ya ulaştı. Ülkede, dün 42 bin 32, önceki gün ise 41 bin 622 kişiye Covid-19 tanısı konulmuştu.

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46 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Fransa’da salgınla mücadele kapsamında, 38 yeni bölgede daha kararlaştırılan “gece sokağa çıkma” yasağı 6 hafta süreliğine yürürlüğe girdi. Böylece, söz konusu yasağın uygulandığı bölge sayısı 54’e yükseldi. 66 milyon nüfuslu ülkede bu uygulama 46 milyon kişiyi kapsıyor. bu rakam Fransa’nın 3’te 2’sine tekabül ediyor. Fransızlar, 21.00-06.00 saatlerinde sadece işe veya sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabiliyor.

MACRON: YAZA KADAR SÜREBİLİR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te bir hastaneyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bilim insanlarının kendisine virüsün “en iyi ihtimalle gelecek yaza kadar” hayatı etkilemeye devam edeceğini söylediklerini kaydetti. Macron, sokağa çıkma yasağının günlük vaka sayısının 3000-5000 aralığına geldiğinde gevşetilebileceğini söyledi. Bu vaka sayıları en son ağustos ayının sonunda görülmüştü.

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KASIM AYI KRİTİK

Fransa’daki 5 bin yoğun bakım ünitesinin yarısı Covid-19 hastaları ile dolmuş durumda. Başbakan Jean Castex, ağır hasta sayısının artabileceğini belirterek, “Bugünün yeni vakaları yarının hastaneye kaldırılmış hastaları. Kasım ayı zor geçecek” dedi.