Fransa’da kırmızı alarm

Avrupa ülkelerini sert vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgasında en çok etkilenen ülkeler arasında Fransa açık arayla ilk sırayı almış durumda. Fransa’da günlük Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış rekor seviylere yükseldi. Ülkede salgında son 24 saatte 45 bin 422 vaka görüldü. Bu rakam, “salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı” oldu. Fransa’da uygulanan gece sokağa çıkma yasağı 66 milyon nüfuslu ülkede 46 milyon kişiyi kapsıyor. Halk Sağlığı Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 3 gündür günlük Covid-19 vaka sayılarında “en yüksek seviyede artış” yaşanıyor. 138 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 645’e ulaştığı ülkede, son 7 günde tedavi altına alınan 11 bin 713 kişiden 1772’sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 16’ya ulaştı. Ülkede, dün 42 bin 32, önceki gün ise 41 bin 622 kişiye Covid-19 tanısı konulmuştu.
46 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR
Fransa’da salgınla mücadele kapsamında, 38 yeni bölgede daha kararlaştırılan “gece sokağa çıkma” yasağı 6 hafta süreliğine yürürlüğe girdi. Böylece, söz konusu yasağın uygulandığı bölge sayısı 54’e yükseldi. 66 milyon nüfuslu ülkede bu uygulama 46 milyon kişiyi kapsıyor. bu rakam Fransa’nın 3’te 2’sine tekabül ediyor. Fransızlar, 21.00-06.00 saatlerinde sadece işe veya sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabiliyor.
MACRON: YAZA KADAR SÜREBİLİR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te bir hastaneyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bilim insanlarının kendisine virüsün “en iyi ihtimalle gelecek yaza kadar” hayatı etkilemeye devam edeceğini söylediklerini kaydetti. Macron, sokağa çıkma yasağının günlük vaka sayısının 3000-5000 aralığına geldiğinde gevşetilebileceğini söyledi. Bu vaka sayıları en son ağustos ayının sonunda görülmüştü.
KASIM AYI KRİTİK
Fransa’daki 5 bin yoğun bakım ünitesinin yarısı Covid-19 hastaları ile dolmuş durumda. Başbakan Jean Castex, ağır hasta sayısının artabileceğini belirterek, “Bugünün yeni vakaları yarının hastaneye kaldırılmış hastaları. Kasım ayı zor geçecek” dedi.
- Roma’da kısıtlama karşıtı eylem
- Öte yandan Kovid-19 salgınının etkili olduğu bir başka Avrupa ülkesi İtalya’nın başkenti Roma’da, dün salgına karşı alınan tedbirlere tepki göstermek amacıyla düzenlenen protesto gösterisinde çıkan olaylarda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı. Protestocular, aşırı sağcı Forza Nuova partisi öncülüğünde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin “sağlık diktatörlüğü”nü ve sokağa çıkma yasağı kararını protesto etmek için saat 23.00’te başkentin işlek meydanlarından Popolo’da bir araya geldi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride bazı protestocular, hükümetin salgının yayılmasını önlemeye yönelik olarak getirdiği kısıtlayıcı tedbirlerin kendilerini ekonomik bakımdan sıkıntıya soktuğunu belirtti. Bazı göstericiler de hükümetin aldığı tedbirlerin yasalara aykırı olduğunu, çalışma haklarının engellenmemesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan İtalya’da günlük koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle sinemalar ve spor salonları bugünden itibaren kapatılacak. Ayrıca okullarda da eğitim faaliyetleri yüzde 80 oranında uzaktan sürdürülecek.