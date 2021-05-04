Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Fransada kısıtlamaya uymayan gençlere polisten orantısız güç Yumruk attığı genci saçlarından sürükledi
AVRUPA

Fransa’da kısıtlamaya uymayan gençlere polisten orantısız güç: Yumruk attığı genci saçlarından sürükledi

Fransa'nın Marsilya kentinde kısıtlamalara rağmen parti yapanlara yönelik baskın düzenleyen polis, gözaltına aldığı 2 gence orantısız şiddet uyguladı. Bir gence yumruk atan ve saçlarından sürükleyen polis, gencin kız arkadaşına biber gazı ile müdahale etti. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Fransa’da kısıtlamaya uymayan gençlere polisten orantısız güç: Yumruk attığı genci saçlarından sürükledi
Fransız polisin şiddeti, bir görgü tanığı tarafından görüntülendi.

Fransa’nın Marsilya kentinin Saint-Charles bölgesinde Covid-19 kısıtlamaları kapsamında parti yapılması yasaklanmıştı. Bölgede yasağa rağmen düzenlenen partiye polis baskın düzenledi. Baskından kaçamayan 23 yasındaki genç müzisyen ve kız arkadaşı polis şiddetine maruz kaldı.

Polislerden biri, genç müzisyene önce tokat attı ardından saçlarından çekerek araca götürerek şiddet uyguladı. Müzisyenin kız arkadaş olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Polis genç kıza da şiddet uygulayarak biber gazı sıktı.

Fransa'da koronavirüs tedbirlerine uymayıp partiye katılan 2 genç, polis şiddetine uğradı
OYNAT 00:55
Fransa'da koronavirüs tedbirlerine uymayıp partiye katılan 2 genç, polis şiddetine uğradı
Fransa'nın Marsilya kentinde Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında parti yapılması yasaklanmıştı. Bölgede yasağa rağmen düzenlenen partiye polis baskın düzenledi. Baskından kaçamayan 23 yasındaki genç müzisyen ve kız arkadaşı polis şiddetine maruz kaldı.

Genç çiftin şikayeti üzerine, Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) olayda polisin orantısız şiddet kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlattı.

Fransa’da polislerden şiddet itirafı: Sadece göçmen çadırlarını yıkmakta iyiydik
DÜNYA
Fransa’da polislerden şiddet itirafı: Sadece göçmen çadırlarını yıkmakta iyiydik

Genç çift, Noailles karakolunda 40 saat boyunca gözaltına kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, genç müzisyenin kendisine şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini ifade etti ancak genç müzisyenin bu suçlamaları reddettiği bildirildi.

Fransa’da olaylı 1 Mayıs gösterileri: Polisten gazlı müdahale
DÜNYA
Fransa’da olaylı 1 Mayıs gösterileri: Polisten gazlı müdahale


Polislerle soruşturma açıldı

Genç çiftin şikayeti üzerine, Ulusal Polis Soruşturma Birimi (İGPN) olayda polisin orantısız şiddet kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlattı.

Polis merkezi soruşturma tamamlanana kadar 2 polisin sahada görev yapmayacağını söyleyerek "Sonuç alınana kadar, iki polis memuru kamu alanında görev içermeyen görevlere atandı" açıklamasında bulundu.

Fransız polisi gözünden vurdu
DÜNYA
Fransız polisi gözünden vurdu

Suriye'de yaşamadığı şiddeti Fransa polisi yaşattı: Genç gazeteci öldüresiye dövüldü
DÜNYA
Suriye'de yaşamadığı şiddeti Fransa polisi yaşattı: Genç gazeteci öldüresiye dövüldü

Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı
DÜNYA
Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı

Fransa'da polise fişleme izni: Vatandaşların siyasi ve dini görüşleri listelenecek
DÜNYA
Fransa'da polise fişleme izni: Vatandaşların siyasi ve dini görüşleri listelenecek

Fransa bu görüntüleri konuşuyor: Polisten siyahi adama 15 dakikalık dayak!
OYNAT 00:24
Fransa bu görüntüleri konuşuyor: Polisten siyahi adama 15 dakikalık dayak!
Fransa'da polislerin görüntülerini kayda alanlara ceza verilmesini öngören yasa tasarısı tartışılırken, ülkeyi ayağa kaldıran yeni bir polis şiddeti olayı daha yaşandı. Dijital medya kuruluşu Loopsider tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde, polisin adı Michel olarak verilen bir müzik yapımcısının evini bastığı ve siyahi adamı 15 dakika boyunca dövdüğü görülüyor. İddialara göre maske takmayan ve para cezası almak istemeyen Michel, polisleri görünce eve kaçtı. Bunun üzerine Michel'in evine zorla giren polisler 15 dakika boyunca hakaretler yağdırarak siyahi vatandaşa şiddet uyguladı. Polisin dayak esnasında 'Pis zenci', 'Kapa çeneni' diyerek Michel'e vurmaya devam ettikleri görüldü.


Abone Ol Google News
Dünyayı alarma geçirdi

Dünyayı
alarma geçirdi

​Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
Trump dediğini yaptı

Trump dediğini yaptı

​Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu.
Hisar-A12den vurdu

Hisar-A
12'den vurdu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
Gürsel Tekin emlakçılık

Gürsel Tekin emlakçılık

'​Param olsaydı Körfez'deki bütün arsayı kapatabilirdim.'

Üçüncü doz yerli olacak

Üçüncü doz yerli olacak

​Bakan Koca, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

Bayramdan <br>sonra paylaşacağız

Bayramdan
sonra paylaşacağız

​AK Parti'den yeni anayasa için tarih.
Bahçeli açıkladı

Bahçeli açıkladı

​MHP'den 100 maddelik anayasa taslağı.
FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

​Gülen'le bizzat görüşen terörist, 17/25 Aralık sürecinde İstanbul il imamıydı.
Tedbirler gribi bitirdi

Tedbirler gribi bitirdi

​Maske, mesafe ve hijyen üçlemesi etkilerini gösteriyor.
Nisanda 2 bini aşkın firma

Nisanda 2 bini aşkın firma

​Türkiye'nin ihracat ailesi büyüyor.
Beneklisine <br>5 lira değer biçildi

Beneklisine
5 lira değer biçildi

​İstilacı balon balığı avına 5 milyon lira.
İstanbul'a gelecek<br> ilk takım belli oldu

İstanbul'a gelecek
ilk takım belli oldu

​İki maçta da kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiler.
Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.