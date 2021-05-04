Fransa’da kısıtlamaya uymayan gençlere polisten orantısız güç: Yumruk attığı genci saçlarından sürükledi

Fransız polisin şiddeti, bir görgü tanığı tarafından görüntülendi.

Fransa’nın Marsilya kentinin Saint-Charles bölgesinde Covid-19 kısıtlamaları kapsamında parti yapılması yasaklanmıştı. Bölgede yasağa rağmen düzenlenen partiye polis baskın düzenledi. Baskından kaçamayan 23 yasındaki genç müzisyen ve kız arkadaşı polis şiddetine maruz kaldı.

Polislerden biri, genç müzisyene önce tokat attı ardından saçlarından çekerek araca götürerek şiddet uyguladı. Müzisyenin kız arkadaş olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Polis genç kıza da şiddet uygulayarak biber gazı sıktı.

OYNAT 00:55 Fransa'da koronavirüs tedbirlerine uymayıp partiye katılan 2 genç, polis şiddetine uğradı Fransa'nın Marsilya kentinde Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında parti yapılması yasaklanmıştı. Bölgede yasağa rağmen düzenlenen partiye polis baskın düzenledi. Baskından kaçamayan 23 yasındaki genç müzisyen ve kız arkadaşı polis şiddetine maruz kaldı.



Genç çiftin şikayeti üzerine, Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) olayda polisin orantısız şiddet kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlattı. BiP'te paylaş

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Genç çift, Noailles karakolunda 40 saat boyunca gözaltına kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, genç müzisyenin kendisine şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini ifade etti ancak genç müzisyenin bu suçlamaları reddettiği bildirildi.

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Polislerle soruşturma açıldı

Genç çiftin şikayeti üzerine, Ulusal Polis Soruşturma Birimi (İGPN) olayda polisin orantısız şiddet kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlattı.

Polis merkezi soruşturma tamamlanana kadar 2 polisin sahada görev yapmayacağını söyleyerek "Sonuç alınana kadar, iki polis memuru kamu alanında görev içermeyen görevlere atandı" açıklamasında bulundu.

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OYNAT 00:24 Fransa bu görüntüleri konuşuyor: Polisten siyahi adama 15 dakikalık dayak! Fransa'da polislerin görüntülerini kayda alanlara ceza verilmesini öngören yasa tasarısı tartışılırken, ülkeyi ayağa kaldıran yeni bir polis şiddeti olayı daha yaşandı. Dijital medya kuruluşu Loopsider tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde, polisin adı Michel olarak verilen bir müzik yapımcısının evini bastığı ve siyahi adamı 15 dakika boyunca dövdüğü görülüyor. İddialara göre maske takmayan ve para cezası almak istemeyen Michel, polisleri görünce eve kaçtı. Bunun üzerine Michel'in evine zorla giren polisler 15 dakika boyunca hakaretler yağdırarak siyahi vatandaşa şiddet uyguladı. Polisin dayak esnasında 'Pis zenci', 'Kapa çeneni' diyerek Michel'e vurmaya devam ettikleri görüldü. BiP'te paylaş

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