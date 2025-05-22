Fransa'da korkunç olay: Türk genci vahşice katledildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Hasan Horoz ile 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Saldırganların balta kullandığı tespit edilen olayda Horoz, boğazından aldığı darbe sonucu yaralandı.