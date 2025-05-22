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Fransa'da korkunç olay: Türk genci vahşice katledildi

Fransa'da korkunç olay: Türk genci vahşice katledildi

20:1322/05/2025, Perşembe
DHA
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Fransa'da 17 yaşındaki Hasan, baltalı saldırıda öldü.
Fransa'da 17 yaşındaki Hasan, baltalı saldırıda öldü.

Fransa'nın Creil kentinde yaşayan Hasan Horoz, bir süpermarketin otoparkında uğradığı baltalı saldırıda hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Hasan Horoz ile 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Saldırganların balta kullandığı tespit edilen olayda Horoz, boğazından aldığı darbe sonucu yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, Hasan Horoz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Saldırının ardından bir araçla kaçan üç kişi, çevredeki Montataire kasabasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 16, 17 ve 18 yaşlarındaki şüphelilerin, ifadelerinde suçlarını itiraf ettiği belirtildi.

Saldırganların da Türk kökenli ve ikisinin kardeş olduğu açıklandı.



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