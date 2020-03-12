Dünya Fransada koronavirüs nedeniyle tüm okullar kapatılıyor
AVRUPA

Fransa'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar kapatılıyor

Fransa Sağlık Bakanlığı, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 13 artarak 61'e çıktığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Macron bu salgının, ülkede son yüzyılda karşılaşılan en büyük sağlık krizi olduğunu aktardı. Ayrıca Macron, Fransa genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs Avrupa'ya yayılmaya devam ediyor.
Koronavirüs Avrupa'ya yayılmaya devam ediyor.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ve vaka sayısı 2 bin 876'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 13 artarak 61'e çıktığı bildirildi.

Dün 2 bin 281 olan vaka sayısının da bugün 2 bin 876'ya yükseldiği belirtildi.

"Son yüzyılın en büyük sağlık krizi"

  • Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Tüm kıtaları ve Avrupa ülkelerinin tamamını etkileyen bu salgın Fransa'nın karşı karşıya kaldığı son yüzyılın en büyük sağlık krizidir." açıklamasında bulundu.

Avrupa'da yayılmaya devam ediyor

Kovid-19'un yaşlı ve kronik hastalıklara sahip kişileri daha fazla etkilediğini ifade eden Macron, başlangıç aşamasındaki salgının Avrupa'da yayılmaya devam ettiğini söyledi.

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Öncelik yaşlıların

Macron, virüs ile mücadele kapsamında hastanelerdeki kapasiteleri artırdıklarını söyledi. Önceliğin yaşlı insanların korumak olduğunu kaydeden Macron, 70 yaş üstü ve kronik hastalığı olan insanlardan mümkün olduğunca evde kalmalarını istedi.

Seçim iptali yok, okullar kapatıldı

Macron, uzmanların görüşüne dayanarak pazar günü yapılacak yerel seçimlerin ilk turunun iptal edilmeyeceğini belirtti.

"Ülke genelindeki kreş, okul, lise ve üniversiteler pazartesi günü itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacak." ifadelerini kullanan Macron, şirketlerin evden çalışmaya izin vermesi gerektiğini söyledi.

Acil olmayan ameliyatlar ertelenecek

Macron, hastanelerde acil olmayan ameliyatların da erteleneceğini kaydetti.

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Vergi ödemeleri ertelenebilir

  • Kovid-19'dan olumsuz etkilenen şirketlere ekonomik yardım yapılacağını kaydeden Macron, salgın nedeniyle şirketlerin vergi ödemelerinin ertelenebileceğini ifade etti.

Trump ile görüşme

G7 çerçevesinde Kovid-19'a ilişkin atılabilecek adımları konuşmak için yarın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyuran Macron, Avrupa düzeyinde de ortak kararların alınması gerektiğini dile getirdi.

Sınırların kapatılması

  • Virüs ile mücadele etmek için sınırları kapatma kararı alınabileceğini ifade eden Emmanuel Macron, ancak bu kararın Avrupa ülkeleriyle alınması gerektiğini belirtti.
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