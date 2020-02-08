Dünya Fransada koronavirüs vakası 11e yükseldi
AVRUPA

Fransa'da koronavirüs vakası 11'e yükseldi

Fransa'da koronavirüs vakası 11'e yükseldi

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yaptığı açıklamada, bir tatil merkezinde, Singapur’da bulunmuş bir kişiyle temasta bulunan 5 İngiltere vatandaşında virüs tespit edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fransa'da, ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yaptığı açıklamada, ülkede 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Hastalardan birinin çocuk olduğunu ifade eden Buzyn, koronavirüse yakalananlardan birinin İngiliz vatandaşı olduğunu, Singapur'dan 24 Ocak'ta ülkeye geldiğini ve diğer kişilere bulaştırdığını söyledi.

Fransa'da koronavirüs vakası 11'e yükseldi
DÜNYA
Fransa'da koronavirüs vakası 11'e yükseldi

Daha önce yapılan açıklamalarda ülkede 6 kişide koronavirüs görüldüğü belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları
DÜNYA
Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin dışında 24 ülkeye ve Tayvan Adası'na yayılan salgın nedeniyle Çin'de 723, Filipinler'de ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 34 bin 827'ye ulaşmıştı.

Dünyada eşi benzeri yok

Dünyada eşi
benzeri yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Burhan Felek Atletizm Stadı açılışında konuşuyor.
Vuhandan getirilen öğrenciye sürpriz

Vuhan'dan getirilen öğrenciye sürpriz

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.
Bahçeliden Akıncıya sert tepki

Bahçeli'den Akıncı'ya sert tepki

Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır.
İlk 11'ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
Türkiye'nin siber kalesi

Türkiye'nin siber kalesi

​'Ben de ülke savunmasında varım' diyerek 7/24 nöbetteler
5 terörist daha teslim oldu

5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Kamyon<br>kasasından ev

Kamyon
kasasından ev

​Bacaklarını kaybeden Suriyeli İbrahim, inancını asla kaybetmiyor.
Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

3 bakan deprem bölgesinde son durumu değerlendirdi.
Elazığ'da<br> korkutan görüntü

Elazığ'da
korkutan görüntü

Depremin yüzey kırığının izi Karakaya Baraj Gölü'nde görüldü.
Altından<br>fazla kazandırdı

Altından
fazla kazandırdı

​1-3 yaş arası ikinci el araçlar büyük talep görüyor.
Arkasından<br>küfretti, işsiz kaldı

Arkasından
küfretti, işsiz kaldı

Mahkeme işçiyi, Yargıtay işvereni haklı buldu.
Van'da çığ düştü

Van'da çığ düştü

​Valilikten çığ olayına ilişkin açıklama yapıldı.
Sert şekilde<br>karşılık verilecek

Sert şekilde
karşılık verilecek

İdlib'deki gözlem noktalarına ilişkin açıklama.
Listeye<br>bir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.
Rusya'yı<br>şoke eden kaza!

Rusya'yı
şoke eden kaza!

​Helikopterdeki milletvekili hayatını kaybetti.
Borç açıklandı

Borç açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu belli oldu.
Bir fırsatçılık daha!

Bir fırsatçılık daha!

​Deprem sonrası nakliye fiyatları iki katına çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.