Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Macron Müslümanları ve Yahudileri dinlerinin kurallarına göre yemelerini engelleyen Fransa istemiyorum
AVRUPA

Macron: Müslümanları ve Yahudileri dinlerinin kurallarına göre yemelerini engelleyen Fransa istemiyorum

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kaldığı açıklanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i hedef alarak Fransa'nın müttefiklerinin popülist ve yabancı düşmanı olmasını istemediğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransada Macron yüzde kaç oy aldı? Fransada seçim sonuçları
Macron Fransa'daki seçimlerin gölgesinde açıklamalarda bulundu.

Macron, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından Paris'te düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Seçimin ilk turunda yarışan Sosyalist Partisi'nin (PS) cumhurbaşkanı adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse ve Fransa Komünist Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Fabien Roussel'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Macron, "Yanılmayalım, henüz her şey bitmedi. Gelecek 15 gün ülke ve Avrupa için belirleyici olacak." dedi.

Macron, Fransa'nın ekonomi, iklim ve tarım alanlarında bağımsız olması gerektiğine işaret etti.

"İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele eden Fransa istiyorum ama Müslümanları ve Yahudileri dinlerinin kurallarına göre yemelerini engelleyen Fransa istemiyorum. Güçlü Avrupa'nın parçası olan Fransa istiyorum." ifadesini kullanan Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i hedef alarak Fransa'nın müttefiklerinin popülist ve yabancı düşmanı olmasını istemediğini söyledi.

Öte yandan Le Pen de Fransız halkının kendisini ikinci tura geçmesi sağlaması nedeniyle onurlandığını belirterek seçimin ilk turunda Macron'a oy vermeyenleri kendisine destek vermeye çağırdı.

Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak

Kamu yayıncısı France Info, Le Monde ve France 24'ün hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.

Buna göre, Macron oyların yüzde 28,1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu.

Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.

Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 2,1 oyda kaldı.

İlk turda ilk iki sırayı alan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak.

Fransa'da seçim günü: Macron ve Le Pen arasında cumhurbaşkanlığı yarışı
DÜNYA
Fransa'da seçim günü: Macron ve Le Pen arasında cumhurbaşkanlığı yarışı

Fransa-Polonya gerilimi tırmanıyor: Macron'un sözleri sonrası büyükelçi bakanlığa çağrıldı
DÜNYA
Fransa-Polonya gerilimi tırmanıyor: Macron'un sözleri sonrası büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Rusya korkuyor

'Rusya korkuyor'

Zelenskiy: Rusya Ukrayna ile ilgili "hatalı" siyaset izledi.
Dev derbi Fenerbahçenin

Dev derbi Fenerbahçe'nin

Galatasaray'ı 2-0 yenen sarı lacivertliler ikinci sıraya yükseldi.
İçişleri Bakanı Soylu: En büyük dertleri inancımızdır

Premier Lig'de <br>zirve değişmedi

Premier Lig'de
zirve değişmedi

Final gibi maçta kazanan çıkmadı.

Eşsiz manzaralı yaylalar dron ile görüntülendi.
Atletico Madrid izledi

Atletico Madrid izledi

Crespo'ya yapılan teklif ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.