Fransa'da Macron'a isyan: Hafta sonu 90 eylemle geçti

Fransa’da halk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un skandal nitelikteki güvenlik yasasına karşı isyan ediyor. Bu çerçevede Fransa’da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor. Basın kuruluşları, sendikalar ve insan hakları derneklerinden oluşan “Genel Güvenlik Yasasına Hayır” girişiminin çağrısıyla Fransa genelinde 90’dan fazla eylem yapıldı. Eylemciler, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tasarının 24. maddesinin yeniden yazılacağı açıklansa da bunun geri çekilmesini talep ediyor. Başkent Paris’in yakın banliyölerinden Les Lilas’da toplanan eylemciler, “Macron istifa” ve “özgürlük” sloganları attı. Göstericiler ile polis arasında yaşanan gerilimde başkent Paris yangın yerine döndü.

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Macron

SOKAKLARDA ÇATIŞMA YAŞANDI

Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, başkentin Repeblique Meydanı’na doğru yürüyüşe geçmeye çalışırken polis engeliyle karşılaştı. Bu sırada polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşanırken, birçok ses bombası atıldı. Polis ile sokaklara dağılan protestocular arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler, birçok araç ve çöp bidonu ateşe verdi, bir mağazayı yağmaladı.

BARİKATLAR KURULDU

Fransız polisi, Gambetta Meydanı yakınlarındaki bir grup göstericiye barikat oluşturarak, bu kişilerin yürümesini engelledi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris’teki gösteride 22 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Ülkede son dönemde basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısının özellikle 24. maddesi tartışılırken, son dönemde polisin gazetecilere ve eylemcilere yönelik şiddetine tepkiler büyüyor.

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YASAYI ÇÖPE AT ÇAĞRISI

Öte yandan Fransa’da güvenlik yasasına karşı şiddet olayları devam ederken, Fransa’nın solcu Boyun Eğmeyenler Partisi lideri Jean-Luc Melenchon hükümete geri adım atma çağrısında bulundu. “Geri adım atmanın utanılacak bir yanı yok” diyen solcu lider, hükümetin güvenlik yasa tasarısını tamamen çöpe atması gerektiğini ifade etti. Melenchon, “Marsilya’da, Zineb Redouane’nın nasıl öldüğünü daha iyi anlamamızı sağlayan video çekiminin olması ayrıca bir anlam kazanıyor” dedi. 80’li yaşlarda olan Zineb Redouane, 2 Aralık 2018’de polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülü ile sert bir şekilde vurulduktan 24 saat sonra hayatını kaybetmişti.

FOTOĞRAF 9 Başkent Paris'in yakın banliyölerinden Les Lilas'da toplanan eylemciler, Macron istifa ve özgürlük sloganları attı. Polis ile sokaklara dağılan protestocular arasında çatışma yaşandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler, birçok araç ve çöp bidonu ateşe verdi, bir mağazayı yağmaladı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Paris Emniyet Müdürlüğünün açıklamalarına göre, ülke çapındaki gösterilerde 42'si Paris'te olmak üzere 64 kişi gözaltına alındı ve 8 polis yaralandı. İçişleri Bakanlığının verilerine göre de 5 bini Paris’te olmak üzere ülke genelindeki eylemlere 52 bin 350 kişi katıldı. Fransa'da protestolar yeniden patlak verdi: Paris karıştı Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor. Basın kuruluşları, sendikalar ve insan hakları derneklerinden oluşan "Genel Güvenlik Yasasına Hayır" girişiminin çağrısıyla Fransa genelinde 90'dan fazla eylem yapıldı. Eylemciler, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tasarının 24. maddesinin yeniden yazılacağı açıklansa da bunun geri çekilmesini talep ediyor.



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Tartışmalı yasa tasarısı

Ulusal Mecliste kabul edilen tasarı, Ocak 2021’de Senatonun onayına sunulacak. Senatodan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha Mecliste oylanacak. Tepkiler üzerine tasarının 24. maddesinin yeniden yazılmasına karar verilmişti. Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde “drone” kameralarının yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor. Fransa’da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı. Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

OYNAT 00:27 Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklar karıştı: Protestocular araçları ateşe verdi Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen göstericiler, 'Küresel Güvenlik' yasa tasarısına karşı protesto düzenledi. Göstericiler protestolar sırasında sokaklarda ateş yakıp, çevredeki araçlara ve mağazalara zarar verdiler. Güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu. Protesto sırasında polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. BiP'te paylaş

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