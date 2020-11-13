Fransa'da muhalefet partisinin lideri: Ülkemizde laiklik kılıfı altında Müslümanlara nefret var

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon ülkesinde artan İslamofobiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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NEFRET BİR DİNE YÖNELİK OLMAMALI

"Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor." şeklinde konuşan Melenchon, Müslümanlardan nefret edilmesine karşı olduğunu belirtti.

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YÖNTEM DEĞİŞMELİ

2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı için 150 bin Fransızın imzasını topladığını ifade eden Melenchon, terörle mücadelede yöntemin değişmesi gerektiğini kaydetti.

Fransa'da son dönemde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin ve siyasetçilerin İslam karşıtı açıklamaları ve uygulamaları tepkilere neden oluyor.

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