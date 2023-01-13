Dünya Fransada öğrenciler yapay zekayla geçer not aldı
AVRUPA

Fransa'da öğrenciler yapay zekayla geçer not aldı

Fransa'nın Lyon kentinde bazı yüksek lisans öğrencileri, ödevlerini yapay zeka programı ChatGPT'ye yaptırarak geçer not aldıkları anlaşıldı. Öğrencilerden biri, sınıfın en az yarısının bu uygulama aracılığıyla ödevlerini yaptırdığını itiraf etti.

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Haber Merkezi AA
Fransada öğrenciler yapay zekayla geçer not aldı
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Fransız basınındaki haberlere göre, Lyon 1 Üniversitesi Engellilik Bilimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Stephane Bonvallet, geçen yıl aralık ayında 14 yüksek lisans öğrencisine "Avrupa'da engellilik alanında medikal yaklaşımlar" üzerine makale ödevi verdi.

Bonvallet, gelen ödevlerin metinlerinin kelime sayısı, söz dizimi, dil bilgisi ve anlatımında benzerlik olduğunu fark etti.

Konuyu araştıran Bonvallet, öğrencilerin yarısının makalelerini yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye yazdırdığını ortaya çıkardı.

Öğrenciler geçer not aldı

Uygulamanın yasak olduğuna ilişkin yönetmelik bulunmaması nedeniyle Bonvallet, öğrencilerine geçer not vermek zorunda kaldı.

Yapay zeka kullanımının gelecek dönemde eğitim sektörü için endişe verici olduğuna işaret eden Bonvallet, "Bir yapay zekanın yüksek lisans ödevi yapacağını düşünemezdim." dedi.

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