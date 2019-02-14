Dünya Fransada OHAL 7 cami kapatıldı 106 kişiye ev hapsi
AVRUPA

Fransa’da OHAL: 7 cami kapatıldı 106 kişiye ev hapsi

Fransa İçişleri Bakanlığınca terörle mücadele yasası kapsamında Ekim 2017’den bu yana 7 caminin kapatıldığı, 93 ev aramasının yapıldığı ve 106 kişinin ev hapsi cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi IHA
Fransa'da birçok kişinin ev hapsi cezalarına ve cami kapatma kararlarına itiraz ederek yargıya başvurduğu öğrenildi.
Fransa'da birçok kişinin ev hapsi cezalarına ve cami kapatma kararlarına itiraz ederek yargıya başvurduğu öğrenildi.

Fransa’da Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki yasaları normal hukuki zemine taşıyan İç Güvenlik ve Terörle Mücadele (SİLT) Yasası’nda kısıtlayıcı uygulamalar hakkında bir rapor yayımlandı.

  • İçişleri Bakanlığınca yayımlanan raporda, terörle mücadele yasası kapsamında Ekim 2017’den bu yana 7 caminin kapatıldığı, 93 ev aramasının yapıldığı ve 106 kişinin ev hapsi cezasına çarptırıldığı bildirildi.



“Yerinde uygulamalar yapıldı”

Fransa Ulusal Meclisi Yasalar Komisyonu önünde verileri açıklayan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, SİLT Yasası verilerini müspet karşıladıklarını ve yasanın “iyi kullanıldığını” dile getirdi. Castaner, Uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları savunucusu organizasyonlarca eleştirilmesine rağmen terörle mücadele kapmasında “çok yerinde” uygulamalar yapıldığını söyledi.

Raporda yapılan aramalar sayesinde Fransa’dan “terörist toplayan” ağların tespit edildiği ve 5 terör yapılanmasının çökertildiği, 10 saldırının engellendiği bildirildi.

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