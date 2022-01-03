Dünya Fransada polis çadır kuran düzensiz göçmenlere saldırdı
AVRUPA

Fransa’da polis çadır kuran düzensiz göçmenlere saldırdı

Fransa’da polisin göçmenleri kovaladığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bazı çevik kuvvet polislerinin, göçmenlerin yaşadığı alana galoşla girmesi dikkati çekti

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Haber Merkezi AA
Fransada polis göçmenlere saldırdı
Fransa’da polis çadır kuran düzensiz göçmenlere saldırdı

Fransa’nın kuzeyindeki Calais kentinde polisin düzensiz göçmenleri çadırlarından çıkararak kovaladığı anlar görüntülendi.

İnsan Hakları Gözlemcilerinin (Human Rights Observers) Twitter hesabından paylaşılan düne ait görüntülerde, Fransız polisleri Calais’de çadır kuran düzensiz göçmenleri tahliye etmek için göz yaşartıcı gaz kullandı.Göçmenleri çadırlarından çıkmaya zorlayan polisler, yaklaşık 30 çadır ve 5 tenteye el koydu

.

Göçmenlerin yaşadığı yere galoşla girdiler

Görüntülerde bazı çevik kuvvet polislerinin, sığınmacıların yaşadığı alana galoşla girmesi de dikkati çekti.

Polisler görüntü alan İnsan Hakları Gözlemcilerini de tartakladı. Calais kentinde daha önce de İngiltere'ye geçmek için bekleyen düzensiz göçmenlerin yaşadığı çadırları, polisler ve alandaki diğer yetkililerin bıçaklarla kestiği anlar görüntülere yansımıştı.

Söz konusu görüntüler insan hakları savunucularının tepkisine neden olmuştu.
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