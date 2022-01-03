Fransa’da polis çadır kuran düzensiz göçmenlere saldırdı

Hollanda’da sokaklar karıştı: Polis köpeği göstericiye saldırdı

Hollanda'da polis, Covid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere köpekle ve copla müdahale etti. Hollanda polisi köpeklerden biri tarafından ısırılan protestocuya copla vurmaya devam etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.