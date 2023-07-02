Fransa'da protestolar tırmanıyor: Şanzelize Caddesi'nin tahliyesine başlandı

Fransa'da araç içindeyken polisin açtığı ateşle bir gencin ölmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken Paris'te 37 kişi gözaltına alındı.

Paris Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, polis protesto düzenleneceği ihtimaline karşı Şanzelize Caddesi'nde kontrolleri artırdı.

Bu kapsamda yapılan üst aramalarında yanlarında silah yaralayıcı ve tehlikeli cisimler taşıdıkları gerekçesiyle 37 kişi yakalandı.

Polis 375 kişiyi kimlik kontrolünden geçirerek üst araması yaparken, güvenlik güçleri Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi tahliye etmeye başladı.

Emniyetin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ele geçirilen cisimler arasında sapan, eldiven, molotofkokteyli, muşta ve benzeri yaralayıcı cisimler olduğu görüldü.

Diğer yandan kameralara yansıyan görüntülerde polisin Paris'te, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için kameralara el fenerleri tutması dikkati çekti.

Emniyet güçleri, talan ve yağmaları önlemek için caddedeki lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandırmıştı.

Kolluk kuvvetleri protestoculara plastik mermiyle ateş etti

Olayların yoğunlaştığı Marsilya kentinde özel müdahale kolluk kuvvetleri, protestoculara plastik mermilerle ateş açtı.

Montpellier kentinde de başlayan protestolar ise şiddet olaylarına sahne oluyor.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ülkenin bir çok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.







