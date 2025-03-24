Fransa'da referandum: 500 cadde trafiğe kapatılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te, 500 cadde ve sokağın trafiğe kapatılıp yeşillendirilmesi için referandum yapıldı. Belediyenin referanduma sunduğu teklif kabul edilirse Paris'in caddelerinin 10'da biri trafiğe kapatılacak.
Fransa'nın başkenti Paris'te halk sandık başına gitti. Paris'te, 500 cadde ve sokağın trafiğe kapatılmasına ve yeşillendirilmesine ilişkin referandum yapıldı.
500 sokak ve caddenin trafiğe kapatılmasıyla 10 bin park yeri kaldırılacak. Yerine 170 bin ağaç dikilmesi planlanıyor.
Karara destek verenler, trafiğe kapalı alanların daha az gürültülü olduğunu savunuyor. Karşı çıkanlar ise yolların trafiğe kapatılmasının trafik sorununa çözüm olmayacağını düşünüyor.