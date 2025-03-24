Fransa'da referandum: 500 cadde trafiğe kapatılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te halk sandık başına gitti. Paris'te, 500 cadde ve sokağın trafiğe kapatılmasına ve yeşillendirilmesine ilişkin referandum yapıldı.

500 sokak ve caddenin trafiğe kapatılmasıyla 10 bin park yeri kaldırılacak. Yerine 170 bin ağaç dikilmesi planlanıyor.