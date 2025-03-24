Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransa'da referandum: 500 cadde trafiğe kapatılacak

Fransa'da referandum: 500 cadde trafiğe kapatılacak

12:2324/03/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Fransa'nın başkenti Paris'te, 500 cadde ve sokağın trafiğe kapatılıp yeşillendirilmesi için referandum yapıldı. Belediyenin referanduma sunduğu teklif kabul edilirse Paris'in caddelerinin 10'da biri trafiğe kapatılacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te halk sandık başına gitti. Paris'te, 500 cadde ve sokağın trafiğe kapatılmasına ve yeşillendirilmesine ilişkin referandum yapıldı.


500 sokak ve caddenin trafiğe kapatılmasıyla 10 bin park yeri kaldırılacak. Yerine 170 bin ağaç dikilmesi planlanıyor.


Karara destek verenler, trafiğe kapalı alanların daha az gürültülü olduğunu savunuyor. Karşı çıkanlar ise yolların trafiğe kapatılmasının trafik sorununa çözüm olmayacağını düşünüyor.



#Fransa
#Paris
#Referandum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Huawei, Dikey Katlanabilen Telefonu Pura X'i Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı