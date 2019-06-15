Dünya Fransada sarı yelekliler 31 haftadır sokaklarda
AVRUPA

Fransa'da sarı yelekliler 31 haftadır sokaklarda

Fransa'da sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protestosu, gösterilerin 31'inci haftasında devam etti.

Haber Merkezi AA
Sarı Yeleklilerin protestoları devam ediyor.
Sarı Yeleklilerin protestoları devam ediyor.

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 31'inci haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 31'inci haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Eylemciler, Paris'in Bastille Meydanı'ndan Marechal Juin Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Toulouse'daki eylemde polis göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde olaylar çıkmadı.

Fransa çapındaki eylemlere İçişleri Bakanlığına göre 7 bin, sarı yeleklilere göre ise 20 bin 401 kişi katıldı. Gösterilerin başladığı 17 Kasım 2018'den bu yana en düşük katılım gerçekleşti.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 1797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

Proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli

Proje isimlere teslim
edilmeyecek kadar önemli

MHP lideri ​Bahçeli, İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu.
Beylikdüzünde başladığın camiyi bitir

Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Soylu, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği Buluşması'na katıldı.
Pençe vurmayadevam ediyor

Pençe 'vurmaya'
devam ediyor

Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı.
Darıca'da sel can aldı

Darıca'da sel can aldı

Depoda çalışan kadın işçiler su altında kaldı.
Amatöre <br>tarihi destek

Amatöre
tarihi destek

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...
İstanbul'a mehter<br>marşıyla geldi

İstanbul'a mehter
marşıyla geldi

​MHP Lideri Bahçeli ve ekibi mitili İstanbul'a attı.
Sivrisinek vızıltısı

Sivrisinek vızıltısı

Canikli'den Moody's'in Türkiye kararına yanıt.
Haydarpaşa'da can pazarı

Haydarpaşa'da can pazarı

Alabora olan teknede bulunanlar denize düştü.
'Merkez' yenileniyor

'Merkez' yenileniyor

Bakanlık yeni amirliklerin nerede yapılacağını duyurdu.
Kıdem tazminatı için önemli karar

Kıdem tazminatı için önemli karar

İşçiden çalışırken alınan istifa dilekçesi geçersiz sayıldı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı.
Rumlar<br>istismar ediyor

Rumlar
istismar ediyor

​Dışişleri Bakanlığı'ndan AB ülkelerine 'Doğu Akdeniz' tepkisi.
Tarih yaklaştı

Tarih yaklaştı

Havada ve karada seçim hareketliliği yaşanacak.
Dünya üçüncüsüyüz

Dünya üçüncüsüyüz

​Türkiye, Hindistan ve Çin'den sonra geliyor.
Beklenen an

Beklenen an

Milli savaş uçağı dünya sahnesine çıkıyor.
'Satmak <br>ihanet olur'

'Satmak
ihanet olur'

Yusuf ve Abdülkadir için karar verildi.
3 liderle görüştü

3 liderle görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.