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Dünya Fransada Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda
AVRUPA

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler 4 ay sonra yeniden sokaklara çıktı. Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Paris'te lüks mağazaların olduğu caddelerde mağazalar sunta ve demirlerle muhafaza edildi.

Haber Merkezi AA
Fransa'da Sarı Yelekliler protestolara yeniden başladı.
Fransa'da Sarı Yelekliler protestolara yeniden başladı.

Fransa'da sarı yelekliler 4 ay sonra yeniden ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris’teki eylemde 154 kişi gözaltına alındı.

SOKAKLAR HAREKETLENDİ

Ülkede toplumsal ve siyasi sorunlara neden olan sarı yeleklilerin eylemleri, Paris sokaklarını tekrar hareketlendirdi.

AA

Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Meydanda ve çevresindeki caddelerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanırken, polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Birkaç elektrikli scooterı yakan eylemciler etrafa da zarar verdi.

Bir grup gösterici de Bourse Meydanı’nda eylem yaptı.

AA

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki gösteride 154 kişi gözaltına alındı.

Paris’teki eylemlerde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, sarı yeleklilerin gösteri yapma ihtimaline karşı Champs-Elysee Caddesi’nde de güvenlik önlemlerini artırdı.

METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Başkentteki eylemler nedeniyle de 30 kadar metro istasyonu kapatıldı.

AA

Strazburg, Lyon, Bordeaux ve Toulouse gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Lüks mağazalar ise göstericilere karşı sunta ve demilerle muhafaza edildi.

MACRON'A İSYAN

Sarı yeleklilerin gösterileri akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamış, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşmüştü.

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