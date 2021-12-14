Dünya Fransada seçim gündemi Türkiye düşmanlığı
AVRUPA

Fransa’da seçim gündemi Türkiye düşmanlığı

Fransa’da seçim dönemi yaklaşırken, seçmelerine vadedecek bir şey bulamayan cumhurbaşkanı adayları Türkiye düşmanlığına oynuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa’da seçim gündemi Türkiye düşmanlığı
Eric Zemmour

Fransa’da seçim dönemi yaklaşırken, seçmelerine vadedecek bir şey bulamayan cumhurbaşkanı adayları Türkiye düşmanlığına oynuyor.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un Nisan 2022’de yapılacak seçimlerde en güçlü rakibi olarak gösterilen Cumhuriyetçiler Partisi adayı Valerie Pecresse, “Ne ABD’ye bağımlı kalmak ne Türkiye tarafından rehin alınmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Valerie Pecresse
Valerie Pecresse

Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne (AB) karşı göçmen kartını kullanmakla suçlayan Pecresse, “özellikle Türkiye için AB genişlemesinin sona ermesi gerektiğini” söylemişti.

ZAMMOUR'UN İLK DIŞ GEZİSİ ERMENİSTAN'A

Ermeni lobisinin desteğini almak isteyen ırkçı lider Eric Zemmour da seçim kampanyası kapsamında ilk yurt dışı ziyaretini düzenlediği Ermenistan’da Türkiye’yi hedef aldı. Ermeni iddialarını yenileyen Zemmour, partisine, Endülüs döneminde Hristiyanların İber Yarımadası’ndaki Müslümanlara yönelik soykırımına atıfla “Reconquete (Yeniden Fetih)” ismini vermişti.

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