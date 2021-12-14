Fransa’da seçim gündemi Türkiye düşmanlığı

Dünya

ABD'nin gizli katliam hücresi

ABD’nin Suriye’de resmi kayıtlardan bile gizlediği katliam birimi ortaya çıktı. 20 kişiden oluştuğu tahmin edilen “Talon Anvil” (Pençe Örs) isimli hücre 2014-2019 arasında insansız hava araçlarıyla sayısız sivil öldürdü. Birimde çalışan eski bir subayın anlattığına göre 50 kişinin bulunduğu binanın bombalanması katliamlardan sadece biri.