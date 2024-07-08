Fransa'da sol ittifak kazandı

Fransa'da dün gerçekleşen erken genel seçimlerin 2. turunda sandık çıkış anketlerine göre, sol ittifak “Yeni Halk Cephesi” sandıktan birinci çıkarken; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakı ikinci oldu. İlk turun birincisi aşırı sağcı ittifak ise ikinci turda üçüncü sıraya geriledi. Sandık çıkış anketine göre, Yeni Halk Cephesi 175 ila 205 milletvekili, Macron ittifakı 150 ila 175 milletvekili ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı ise 115 ila 150 milletvekili çıkarabilir. Seçime katılan hiçbir parti veya ittifak, Mecliste salt çoğunluğu almak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı. İlk sonuçların açıklanmasıyla Fransa Başbakanı Gabriel Attal, bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunacağını açıkladı.