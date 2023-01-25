Fransa'da su tasarrufu için kuraklıkla mücadele planı

Tedbirler Le Parisien gazetesinde, suyun “ekovat” cinsinden ölçülmesinden ve ülkenin su arıtma sisteminin elden geçirilmesinden bahseden Ekolojik Geçiş Bakanı Christophe Béchu tarafından sunuldu.





Bakan, kişi başı günlük ortalama 150 litre su tüketiminin sürdürülebilir olmadığını söyledi.





Béchu, çiftçiler de dahil olmak üzere tüm sektörleri su kullanımını azaltmak için çaba göstermeye çağırarak, "2022 yazının öncesi ve sonrası olacak" şeklinde konuştu.





'Seçenek yok'





RFI'ye göre Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin 2050 yılına kadar nehir seviyelerinde yüzde 10 ila 40'lık bir düşüş öngörmesiyle Béchu, "doğa bize harekete geçmekten başka seçenek bırakmadı" ifadelerini kullandı.





Bakan, "Neredeyse tüm Fransız departmanları kısıtlamalardan etkilendi ve 700 belediye içme suyu temininde zorluk yaşadı" diye ekledi.



