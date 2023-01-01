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Dünya

Fransa'da terör tehdidi: 7 okul tahliye edildi

Fransa'da terör saldırısı içerikli tehdit mesajları alan 7 okul tahliye edildi. Polis, 7 okulda araştırma başlatırken Rouen Savcılığı da olayla ilgili soruşturma açtı.

17:48 . 19/09/2023 Salı
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Fransa'da terör saldırısı içerikli tehdit mesajları alan 7 okul tahliye edildi.


Ulusal basındaki habere göre, Seine-Maritime Valiliği, Rouen kenti civarında 6 okula terör saldırısı içerikli tehdit mesajlarının gönderildiğini açıkladı.


Valilik, henüz herhangi bir tehdidin tespit edilmediğini ve söz konusu 7 okulun tahliyesinin sağlandığını belirtti.


Polis, 7 okulda araştırma başlatırken Rouen Savcılığı da olayla ilgili soruşturma açtı.


Öte yandan, Paris'in banliyösü Saint-Denis'de, 1800 öğrencisi bulunan Paul Eluard Lisesi bomba ihbarı nedeniyle sabah saatlerinde tahliye edildi.


Bomba imha ekipleri liseye intikal ederken ihbarın sahte olduğu belirlendi.


Lisenin bağlı olduğu Creteil Akademisi sahte ihbara ilişkin şikayetçi olacak.




#Fransa
#Okul
#Terör
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