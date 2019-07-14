Dünya Fransada ulusal bayram töreninde Macron istifa çağrıları
AVRUPA

Fransa'da ulusal bayram töreninde 'Macron istifa' çağrıları

Fransa'nın '14 Temmuz Ulusal Bayramı' dolayısıyla başkent Paris'te askeri geçit töreni düzenlendi. Tören sırasında yaklaşık 40 gösterici Macron'u yuhaladı. 'Macron istifa' sloganları atan eylemciler, havaya sarı balonlar bıraktı.

Haber Merkezi AA
Fransa'da &quot;14 Temmuz Ulusal Bayramı&quot; kutlamalarında Macron'u yuhaladılar.
Fransa'da "14 Temmuz Ulusal Bayramı" kutlamalarında Macron'u yuhaladılar.

Başkentteki Champs Elysee Meydanı'nda yapılan askeri geçit törenini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Paris'te bulunan Finlandiya, Portekiz ve Estonya cumhurbaşkanları, Almanya, Hollanda ve Belçika başbakanları, İngiltere'nin fiili Başbakan Yardımcısı David Lidington, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen da izledi.

Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen geleneksel geçit törenine 4 bin 299 asker katılırken, 67 uçak ve 40 helikopter gösteri yaptı.

Macron'u istifaya çağırdılar

Tören sırasında yaklaşık 40 gösterici Macron'u yuhaladı. "Macron istifa" sloganları atan eylemciler, havaya sarı balonlar bıraktı.

Macron, daha sonra askeri törene katılan liderlerle Elysee Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi.

  • Ulusal Bayram dolayısıyla başta Paris olmak üzere bütün kentlerde bu akşam havai fişek gösterileri ve fener alayları düzenlenecek. Polis, gösteriler sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alacak.
Ulusal törende yuhalandı

Ulusal törende yuhalandı

Havaya sarı balonlar bırakıp, Macron'u istifaya çağırdılar.
Tarihimizin en önemli anlaşması

Tarihimizin en önemli anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi.
Hakkarideşehit verdik

Hakkari'de
şehit verdik

Teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit düştü.
İmamoğlu<br>doğru söylemiyor

İmamoğlu
doğru söylemiyor

​İBB eski Genel Sekreteri Baraçlı iddialara yanıt verdi.
Giresun'da feci kaza

Giresun'da feci kaza

Minibüs dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var.
Sevkıyat sürüyor

Sevkıyat sürüyor

​Türkiye, tarihinin en büyük askeri yığınağını yapıyor.
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

​Bakanlık, 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Tehlike henüz geçmedi

Tehlike henüz geçmedi

MHP Lideri Bahçeli'den FETÖ ile mücadelede önemli uyarı.

Özel uçak <br>yolladılar<br>

Özel uçak
yolladılar

Trabzonspor'un ​genç yıldızı Avrupa yolcusu.
PUBG şapkası<br>cinayeti aydınlattı

PUBG şapkası
cinayeti aydınlattı

Çinli kadının evi yakılmış, boğazı kesilmişti.
Silahlarınızı verin<br>biz savaşalım

Silahlarınızı verin
biz savaşalım

​Emniyet Müdürü'nün koruması 15 Temmuz'u anlattı.
Başörtüsü yasakçıları<br>siyaseten halen var!

Başörtüsü yasakçıları
siyaseten halen var!

Yeni Şafak, son dönemde artan nefret söyleminin izini sürdü.
Ters rüzgar<br>ölüm getirdi

Ters rüzgar
ölüm getirdi

​Paraşütçünün yere çakıldığı anlar kamerada.
S-400 sevkıyatı<br>devam ediyor

S-400 sevkıyatı
devam ediyor

Ankara'daki Mürted Üssü'ne 7. uçak da indi.
Gökten koltuk düştü

Gökten koltuk düştü

Yoldan geçen otomobilde büyük hasar oluştu.
Umutlar tükendi

Umutlar tükendi

Gölde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.