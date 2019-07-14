Fransa'da ulusal bayram töreninde 'Macron istifa' çağrıları

Başkentteki Champs Elysee Meydanı'nda yapılan askeri geçit törenini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Paris'te bulunan Finlandiya, Portekiz ve Estonya cumhurbaşkanları, Almanya, Hollanda ve Belçika başbakanları, İngiltere'nin fiili Başbakan Yardımcısı David Lidington, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen da izledi.

Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen geleneksel geçit törenine 4 bin 299 asker katılırken, 67 uçak ve 40 helikopter gösteri yaptı.

Macron'u istifaya çağırdılar

Tören sırasında yaklaşık 40 gösterici Macron'u yuhaladı. "Macron istifa" sloganları atan eylemciler, havaya sarı balonlar bıraktı.

Macron, daha sonra askeri törene katılan liderlerle Elysee Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi.