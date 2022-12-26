Fransa'da utanç veren manşet: Euronews PKK yandaşlarının sözcüsü oldu

Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'nde, Strasbourg-Saint Denis metro istasyonu yakınlarındaki rue d'Enghien'de bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne geçtiğimiz hafta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç kişi öldü, dört kişi ise yaralandı.

FRANSIZ ASILLI SALDIRGAN SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yaralı olarak yakalanan saldırgan William M. hastaneye kaldırıldı. Suçunu kabul eden Fransız asıllı William M. saldırının ırkçı bir eylem olduğunu kabul etti.

SOKAĞA İNEN PKK YANDAŞLARI TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Olayın ardından Paris'te sokağa inen PKK yandaşları, Fransız asıllı William M.'nin suçunu kabul etmesine rağmen saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Türkiye aleyhinde sloganlar atan terör destekçileri, PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları eşliğinde gösteriler düzenledi.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN SÖZCÜSÜ OLDULAR

Terör sempatizanları Paris sokaklarını talan ederken Batı medyası da Türkiye'yi hedef aldı. Fransa merkezli AB kuruluşu Euronews tarafından servis edilen haberde skandal ifadelere yer verildi. Euronews'in "Türkiye'nin düzenlediği siyasi suikastlar: Kürtler Paris'te protestoda" başlıklı haberinde Kürt Demokratik Konseyi Sözcüsü Agit Polat'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına yer verildi.

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TÜRKİYE VE ERDOĞAN KARŞITLARI SAHNEYE ÇIKTI

Saldırıdan Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutan Agit Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Tıpkı Ocak 2013'te üçlü Kürt aktivist cinayetinde olduğu gibi, açıkça Türkiye'nin, Erdoğan rejiminin hedefindeyiz. Tarih tekerrür ediyor, ikinci kez üç kişi öldürüldü. Onuncu yıldönümünde öldürülenlerin arifesinde öldürüldü."

Euronews, suçunu itiraf eden Fransız asıllı William M. için ise "Fail olduğu iddia edilen 69 yaşındaki bir Fransız" ifadesini kullandı.

DÜNYA Fransa'daki Kürt Demokratik Konseyi'nin sözcüsü Berivan Fırat'tan küstah sözler: Saldırıdan Türkiye'yi ve Erdoğan'ı sorumlu tuttu



