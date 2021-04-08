Fransa'da uzaktan eğitimin ilk gününde sistem çöktü: 12 milyon öğrenci için altyapı yok

Fransa'da uzaktan eğitimin ilk gününde sistem çöktü. Bir yıldır uzaktan eğitim hazırlıklarının devam ettiği ülkede yeni kısıtlamalarla başlayan uzaktan eğitimde aksamalar yaşanıyor.
BAKAN HAZIRIZ DEMİŞTİ
Okulların uzun süredir kapatılmadığı ülkede Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer online eğitime hazır olunduğu açıklamasını yapmıştı.
Eğitim bakanı aksaklıkları siber kaynaklı saldırılara bağlayarak özel sunucu şirketleri suçladı.
ALTYAPI YETERSİZ
Ancak Fransız öğrenci ve ebeveynler kötü planlama sebebiyle bakanlığı suçluyor.
Yedi aydan fazla süredir yüz yüze eğitim gören Fransız öğrenciler Salı günü çevrimiçi öğrenime geçmişti ancak yaşanan altyapı yetersizliği nedeniyle 12 milyon öğrencinin eğitimi durdu.