Fransa'da uzaktan eğitimin ilk gününde sistem çöktü: 12 milyon öğrenci için altyapı yok Fransa'da uzaktan eğitimin ilk gününde sistem çöktü. Yedi aydan fazla süredir yüz yüze eğitim gören Fransız öğrenciler Salı günü çevrimiçi öğrenime geçmişti ancak yaşanan internet sıkıntısı ile 12 milyon öğrenci ders yapamadı. Eğitim bakanı aksaklıkları siber kaynaklı saldırılara bağlayarak özel sunucu şirketleri suçlasa da Fransız ebeveynler ve öğrenciler altyapı yetersizliğine öfkeli.

Haber Merkezi 08 Nisan 2021, 10:40 Son Güncelleme: 08 Nisan 2021, 10:49 Yeni Şafak