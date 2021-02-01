Yasak saatine yetişemeyenler sokakta kaldı Fransız polisinden ceza yağdı

Film sahnesi gibi kovalamaca: Trafik polisi hareket halindeki aracın içine atladı

Rusya'nın Kerç Bölgesi'nde trafik polisleri, yolda dikkatsizce ilerleyen alkollü bir otomobil sürücüsünü takibe başlamıştı. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, trafik polisi ekibi ile kısa süreli bir kovalamaca yaşadı. Yolda zikzak çizerek ilerleyen otomobilin kırmızı ışıkta durmasının ardından olayı fırsat bilen bir trafik polisi ise, ekip otosundan inerek otomobili durdurmak istedi. Polis, otomobilin yanına yaklaştığı sırada trafik ışıkları yeşil yandı ve dikkatsiz sürücü polis memurunun yanında olmasına rağmen ilerlemeye başladı. Tam o anlarda polis memuru ise, ilerlemeye başlayan otomobilin sürücü kapısını açarak canı pahasına içeri atladı. Sürücünün kucağına oturmaya çalışan polis, otomobilin kapısına asılı bir şekilde metrelerce ilerlemeye devam ederken tehlikeli kovalamaca, araç sürücüsü için iyi sonlanmadı. Üzerindeki polis memuruna rağmen kaçmaya çalışan sürücü, bir süre sonra otomobili durdurmasının ardından trafik polisleri tarafından gözaltına alındı.