Dünya Macron, aşı talebini azaltmak için bilimsel olmayan açıklama yapmakla suçlandı
AVRUPA

Macron, aşı talebini azaltmak için bilimsel olmayan açıklama yapmakla suçlandı

AstraZeneca Oxford koronavirüs aşı üreticileriyle Avrupa Birliği arasında, beklenenden düşük sayıda aşı arzı konusunda kriz devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
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Avrupa'daki aşı krizine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşının belli yaş üstündeki kişilerde etkili olmadığını açıklayarak katıldı. Aşı talebini azaltmak için halkı yanlış yönlendirmekle suçlanan Macron, cuma günü yaptığı açıklamada; AstraZeneca aşısının 60 yaş ve üstü kişilerde neredeyse etkisiz olduğunu söylemişti.

AstraZeneca Oxford koronavirüs aşısını geliştiren bilim insanlarından Oxford Üniversitesi'nde tıp profesörü olan John Bell, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bunu nereden çıkardığından emin değilim, bunun, Bay Macron'un biraz talep yönetimi yaptığından şüpheleniyorum. Herhangi bir aşınız yoksa yapabileceğiniz en iyi şey, talebi azaltmaktır” dedi.

AA
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Avrupa İlaç Ajansı: Yeterli veri yok

  • Avrupa İlaç Ajansı, Aşının, yaşlı insanlarda etkinliğini değerlendirmek için henüz yeterli kanıt olmadığını söylerken, aşının işe yaramayacağını düşünmek için hiçbir neden olmadığını söyledi. Aşı gelişimini denetleyen Bell, verilere göre,aşının çok etkili bir aşı olduğunu, etkisini tüm yaş gruplarında gösterdiğini söyledi.

Ne oldu?



Ocak ayında AB liderleri, AstraZeneca’nın üretimin başlangıçta beklenen hacimlerin çok gerisinde kalacağını açıklamasına tepki göstermiş ve aşı krizi patlak vermişti. AstraZeneca, aşının Avrupa’daki üretim tesislerinde sorun olduğunu açıklamış bunun üzerine AB yetkilileri İngiltere’deki üretim tesislerinden aşının sağlanmasını talep etmişti. İngiltere’de yetkililer ise ülkede üretilen aşıların AB ülkelerine gönderilmesine olumsuz baktıklarını açıklamıştı.

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