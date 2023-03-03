Fransa'daki havalimanlarında grev hazırlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, asrın felaketinin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla bölge illere hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu yoğun süreçte 3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesinin sağlandığı belirtildi.