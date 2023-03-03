Fransa'daki havalimanlarında grev hazırlığı

Fransa'da emeklilik yaşına karşı çıkanlar grev hazırlığı yapıyor.
Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesine karşı çıkan sendikalar, 7-8 Mart’ta genel greve gitme kararı aldı.
Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, ülkedeki emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e çıkarılmasını öngören düzenlemeye karşı sekiz büyük sendikanın aldığı genel grev kararı hakkında açıklamada bulundu. Veran, 7-8 Mart’ta genel grev yapma kararının Fransa için ‘en kötü senaryo olacağını’ söyledi.
Fransa’nın BFMTV kanalına konuşan Veran, aylık enflasyonun mart ayı için yüzde 10 olarak açıklanmasını öngördüklerini kaydederek “Ülkeyi felce uğratmanın zamanı değil” dedi.
Havalimanları da greve gidiyor
Söz konusu tarihlerde havacılık çalışanlarının da 11 havalimanında greve gideceği belirtildi.
Fransa'nın en işlek havalimanı Paris-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda uçuş programları yüzde 20 ve Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marsilya, Montpellier, Nice ve Toulouse havalimanlarında ise yüzde 30 oranında azaltılacak.